Белорусская авиакомпания запретила рейсы в Украину
Белорусская авиакомпания "Белавия" запретила свои авиарейсы в Украину. Решение было принято в ответ на такие же действия со стороны Киева из-за инцидента с рейсом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.
Об этом сообщается на сайте компании 25 мая. Также будут отменен ряд уже запланированных рейсов.
Отмечается, что речь идет о полетах в и из Киева, Одессы, Львова и Харькова с 26 мая по 31 августа. Также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40).
"Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения билетов", – сказано в пресс-релизе.
Напомним, что Украина с полуночи 26 мая приостановила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией этой страны.
Ранее ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Беларусью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.
Отец Романа назвал это хорошо спланированной акцией спецслужб. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.
Также появилось обращение журналиста, записанное из СИЗО, в котором он говорит, что "дает признательные показания".
В то же время правозащитники признали Протасевича политическим узником.
В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске.
Инцидент с задержанием Протасевича вызвал большой международный резонанс. Что грозит власти Беларуси за это – читайте в нашем материале.