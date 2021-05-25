Белорусская авиакомпания запретила рейсы в Украину

Белорусская авиакомпания "Белавия" запретила свои авиарейсы в Украину. Решение было принято в ответ на такие же действия со стороны Киева из-за инцидента с рейсом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщается на сайте компании 25 мая. Также будут отменен ряд уже запланированных рейсов.

Отмечается, что речь идет о полетах в и из Киева, Одессы, Львова и Харькова с 26 мая по 31 августа. Также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40).

"Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения билетов", – сказано в пресс-релизе.

Напомним, что Украина с полуночи 26 мая приостановила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией этой страны.

Ранее ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Беларусью.

Как сообщал OBOZREVATEL: