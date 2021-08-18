Азовское море атаковали медузы: туристка показала видео из курортной Кирилловки

В популярной Кирилловке на косе Пересыпь туристы пожаловались на нашествие медуз. Они массово лежат на побережье, но при этом на пляжах стоят таблички с надписью: "Не бросать медуз на берег".

С опасной живностью пытаются бороться с помощью специальных сеток. По словам отдыхающих, это не сильно помогает, так как медузы все равно есть в море. Соответствующий ролик опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Несмотря на установленные таблички, туристы все же выбрасывают на берег опасную живность.

"Людей на пляже мало. Медузы валяются на берегу. Сетки стоят, но из-за шторма в воде все равно есть живность", – рассказала одна из отдыхающих.

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Напомним: в курортном поселке Кириллловка на побережье Азовского моря в Запорожской области дома местных жителей и баз отдыха атаковали полчища комаров. Насекомые через мелкие щели залетают на свет внутрь помещений и "ковром" покрывают любые поверхности.

Ранее в Кирилловке мертвых медуз лопатами выгребали из пляжей. Морских обитателей люди забрасывали в прицепы и просто вывозили за пределы поселка.

В некоторых местах на пляжах в Кирилловке даже установили специальные сетки-барьеры от медуз. Правда, отдыхающие признались, что это почти не помогает.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кирилловке снова затопило Федотову косу в результате шторма. Улицы превратились в грязное болото и туристам приходится идти на пляж по лужам.