В Кирилловке мертвых медуз убирают лопатами и вывозят прицепами. Видео

София Ковнир
София Ковнир
Новости
2 минуты
3,2 т.
В Кирилловке мертвых медуз убирают лопатами и вывозят прицепами. Видео

В сети опубликовали ролик, в котором видно, что с пляжей популярной Кирилловки лопатами убирают мертвых медуз. После этого их вывозят за пределы территории.

Живность с помощью инструментов кидают в прицеп трактора, а затем избавляются от нее. Соответствующее видео разместили в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как несколько человек лопатами загребают мертвых медуз, кладут их в прицеп и таким образом очищают пляж, чтобы туристам было комфортно заходить в море и купаться.

Медуз в Кирилловке убирают лопатами
Видео дня
В Кирилловке пляжи освобождают от мертвых медуз
Мертвых медуз в Кирилловке очень много

Пользователи сети поддержали идею очистить побережье от живности. Некоторые отдыхающие отметили, что медузы мертвые и издают неприятный запах.

"Они дохлые и воняют, убирать необходимо", "Это морской мусор. Как комары или мухи", "Это мерзость", – пишут люди.

Пользователи сети поддержали идею очистить побережье от живности
В сети оценили чистку пляжей Кирилловки
Туристы шокированы медузами в Кирилловке

К слову, самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров. Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность.

Также биолог, эколог Виктор Мильвус ранее рассказал, что избавиться от живности в море очень сложно. По словам специалистов, нужно ограждать участки на пляжах специальными заградительными сооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали снимки, на которых показали, что популярную Кирилловку снова атаковали медузы. Живность лежит прямо на побережье, но туристов это не очень смущает.

УкраинаКирилловкаОтдыхЛетний отдыхпутешествия по Украинепутешествиятуристыотпусктуризм