В Кирилловке мертвых медуз убирают лопатами и вывозят прицепами. Видео

В сети опубликовали ролик, в котором видно, что с пляжей популярной Кирилловки лопатами убирают мертвых медуз. После этого их вывозят за пределы территории.

Живность с помощью инструментов кидают в прицеп трактора, а затем избавляются от нее. Соответствующее видео разместили в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В кадре видно, как несколько человек лопатами загребают мертвых медуз, кладут их в прицеп и таким образом очищают пляж, чтобы туристам было комфортно заходить в море и купаться.

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Пользователи сети поддержали идею очистить побережье от живности. Некоторые отдыхающие отметили, что медузы мертвые и издают неприятный запах.

"Они дохлые и воняют, убирать необходимо", "Это морской мусор. Как комары или мухи", "Это мерзость", – пишут люди.

К слову, самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров. Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность.

Также биолог, эколог Виктор Мильвус ранее рассказал, что избавиться от живности в море очень сложно. По словам специалистов, нужно ограждать участки на пляжах специальными заградительными сооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали снимки, на которых показали, что популярную Кирилловку снова атаковали медузы. Живность лежит прямо на побережье, но туристов это не очень смущает.