'Медузы лежат на пляже с людьми, загорают': турист показал, что происходит в курортной Кирилловке

По состоянию на четверг, 12 августа, популярную Кирилловку продолжают атаковать медузы. При этом туристов это не сильно смущает, так как пляжи забиты отдыхающими.

В некоторых местах установили специальные барьерные сетки от медуз, но, по словам туристов, это не очень помогает. Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале "Земеля" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На пляже прям целое медузное кладбище. Люди даже пакетами вылавливают их из моря и кладут на берег. При этом наша власть ничего не делает", – рассказал отдыхающий.

На кадрах видно, что на побережье популярного курорта действительно много мертвых медуз. Но все же туристы купаются в море и загорают на пляжах, несмотря на нашествие опасной живности.

Видео дня

Некоторые гости Кирилловки из воды с помощью пакетов вылавливают медуз, а затем выбрасывают их на берег. Таким образом они стараются очистить место для купания.

К слову, самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров. Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность.

Также биолог, эколог Виктор Мильвус ранее рассказал, что избавиться от живности в море очень сложно. По словам специалистов, нужно ограждать участки на пляжах специальными заградительными сооружениями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали ролик, в котором видно, что с пляжей популярной Кирилловки лопатами убирают мертвых медуз. После этого их вывозят за пределы территории.