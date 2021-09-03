Неугомонная стихия: как выглядели города до и после наводнения. Фото

Последние несколько месяцев различные уголки планеты накрыли мощные ливни. Стихия спровоцировала масштабные наводнения, в результате которых погибли сотни людей.

Больше всего пострадали Германия, США, Турция и многие страны Западной Европы. OBOZREVATEL собрал фото разрушенных городов до и после наводнения.

Катастрофические наводнения в Германии в 2021 году забрали сотни жизней на оставили после себя значительные разрушения инфраструктуры. Сильно пострадал городок Альтенар в долине реки Ар, которая вышла из берегов в результате сильных ливней.

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Также стихия разрушила мост в городке Бад-Ноенар-Арвайлер, который расположен на западе Германии.

В Турции масшабное наводнение разрушило десятки автомагистралей, сотни жилых домов и других сооружений. Погибло более 12 человек.

С августа 2021 года в США бушует ураган "Ида". Шоссе "69" в штате Луизиана разрушило масштабное наводнение.

В августе 2017 ураган "Харви" затопил четвертый по числу жителей в США город Хьюстон.

В июне 2016 река Сена затопила улицы Парижа. Центр оказался полностью под водой, а все предприятия и музеи вынуждены закрыться.

В 2011 году на Японию обрушилась серия цунами в результате сильного землетрясения. Портовый город Сендай полностью разрушен.

Ранее OBOZREVATEL писал:

в США объявили чрезвычайное положение из-за урагана, погибли шесть человек.