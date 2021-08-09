В Китае мощные ливни вызвали наводнение, эвакуировали 80 тыс. человек. Фото и видео

Более 80 тысяч человек были эвакуированы из-за сильных дождей и наводнений в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Более 440 000 человек пострадали тем или иным образом от наводнений в шести городах провинции.

Как сообщил Reuters, уровень воды в основных реках провинции значительно превысил допустимую норму. Водохранилище в городе Дачжоу превысило лимит на 2,2 метра (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы)..

Власти Китая начали оценивать убытки, нанесенные стихией. По предварительным подсчетам, дождь уже привел к экономическим потерям в размере 250 миллионов юаней (38,57 миллиона долларов) в Сычуани, при этом 45 домов были разрушены и 118 серьезно повреждены.

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Как заявили эксперты, слова которых приводит агентство, власти ряда городов в Китае должны быть готовы и к другим погодным проявлениям, которые "будут испытывать человечество на прочность".

"Экстремальные погодные явления будут проявлять себя чаще", – заявили специалисты.

В свою очередь, китайские метеорологи заявили, что повышение средней температуры воздуха увеличило вероятность проливных дождей по всему миру, и последствия для Китая, "вероятно, усугубятся в ближайшие годы".

"Экстремальные явления, такие как высокие температуры и проливные дожди, участились, и уровень климатического риска в Китае растет", – сказал Чао Цинчэнь, заместитель директора Национального климатического центра, государственного аналитического центра.

Она сказала, что более высокие температуры и осадки делают водные ресурсы Китая более уязвимыми, и предупредила, что экстремальные погодные условия также представляют большую угрозу для экономического развития.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лондоне из-за ливня затопило несколько станций метро, а также дома и трассы.