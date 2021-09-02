В двух штатах США объявили чрезвычайное положение из-за наводнения, погибли девять человек. Фото и видео

Рекордные осадки от тропического шторма "Ида" привели к наводнениям и опасным условиям на дорогах в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Мэриленде (США). В штатах на побережье Атлантики бушевали торнадо, грозы и проливные дожди, которые затопили улицы и остановили движение транспорта.

Стихия привела минимум к девяти смертельным случаям. Губернаторы объявили чрезвычайное положение, передает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Национальная метеорологическая служба ранее выпустила экстренное сообщение о внезапном наводнении в Нью-Йорке и на северо-востоке Нью-Джерси. В Службе подчеркнули, что отправили его в регион впервые.

Видео дня

Позже на видео в сети показали основные магистрали, терминалы аэропортов, бейсбольные стадионы и станции метро, которые из-за обильного дождя превратилась в водные бассейны.

Торнадо обрушилось на Мэриленд и Нью-Джерси, пишет Bloomberg. Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что семь человек погибли в Нью-Йорке, еще одну смерть подтвердили в Нью-Джерси.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение в городе, а губернатор Нью-Джерси Кэти Хочул сделала то же самое для всего своего штата.

"Мы переживаем историческое погодное событие: рекордный дождь по всему городу, сильное наводнение и опасные условия на наших дорогах", – сообщил де Блазио.

По его словам, мосты и туннели оставались открытыми, но дороги вокруг города были затоплены, и из некоторых "рек" на улицах выглядывали только верхушки автомобилей.

Тем временем система городского метро столкнулась с серьезными ограничениями в обслуживании, поскольку вода лилась на подземные платформы на Манхэттене.

Отмечается, что в Центральном парке округа за час выпало 8 см осадков. Четыре человека погибли в Квинсе и Бруклине, попав в ловушку в затопленных подвалах своих домов.

В Нью-Джерси из-за дождя остановилось почти все железнодорожное сообщение, а автобусы ходили с 45-минутной задержкой.

По всему штату было зарегистрировано более 80 000 отключений электроэнергии, также сообщалось о крупных наводнениях в реках. Из-за непогоды в обеих штатах отменили сотни рейсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ураган Ида назвали самым мощным за последние 150 лет в США. Он накрыл побережья штатов Луизиана и Миссисипи, привел к катастрофическим разрушениям и смертям.