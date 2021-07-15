В Германии после масштабного наводнения погибли люди, много пропало без вести. Фото и видео

На федеральной земле Рейнланд-Пфальц в городе Аденау (Германия) из-за наводнений от 50 до 60 человек пропали без вести. Также минимум четверо погибли в результате непогоды.

Как сообщает местный телеканал SWR, сильные дожди привели к потопу, который обрушил шесть жилых зданий. Еще 25 домов находятся под угрозой обрушения. Люди, спасая свои жизни, выбирались на крыши домов. Немецкая полиция сообщила, что в связи с сильными штормами в районе Арвайлер погибли по меньшей мере четыре человека.

Так известно, что погибли пожарные, которые работали в затопленных районах горного региона Зауэрланда. Мужчина погиб в городе Альтена, когда пытался вытащить из воды другого человека. 46-летнему немцу удалось поднять в авто мужчину, но при этом его унесло течением. Позже в этом районе погиб 52-летний мужчина.

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Жителей городов Бад-Нойенар-Арвайлер, Зинциг и Бад-Бодендорф, чьи дома расположены в менее 50 метров от реки, эвакуировали.

Отметим, что всему виной циклон "Бернд", что принес в Центральную и Западную Европу обильные дожди. Сильные ливни в Германии начались еще 14 июля и по прогнозу продлятся до вечера пятницы, 16 июля.

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