Сильные ливни в Индии спровоцировали наводнение: погибли 125 человек

В Индии в штате Махараштра сильные ливни спровоцировали разрушительное наводнение. Из-за ненастья разрушено много зданий, а количество жертв достигло 125 человек.

Об этом сообщило международное информационное агентство Reuters. По словам экспертов, дождь, который произошел в этой местности Индии, был самым сильным за последние 40 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Талии – за 180 км к юго-востоку от Мумбая– число погибших возросло до 42 после найденных тел под завалами в результате обвалов. Здесь сход грунта разрушил жилые дома и общественные здания.

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"Около 40 человек все еще находятся в ловушке. Возможность спасти их крайне мала, поскольку они пробыли в плену стихии более 36 часов", – рассказал один из местных чиновников.

В некоторых частях западного побережья Индии выпало до 594 миллиметров осадков, из-за чего большинство людей пришлось эвакуировать. Всего удалось спасти около 90 тысяч человек.

Из-за непогоды тысячи грузовиков застряли на трассах в зоне ненастья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в некоторых странах Европы произошло разрушительное наводнение. Количество погибших из-за масштабного потопа в Германии выросло до 196 человек, еще 749 получили ранения. В Бельгии уже 31 жертва стихии.