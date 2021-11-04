'Золотое кольцо' Киева: что посмотреть в столице за один день

Киев – один из самых туристически привлекательных городов Украины. Но куда пойти и что посмотреть, если в запасе только один день? OBOZREVATEL подобрал маршрут для короткого путешествия столицей.

Вокзал

Знакомство с городом традиционно начинается с железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский". Ежегодно станция обслуживает более 23 млн человек. Первое же сооружение на этом месте появилась в 1870 году. Это было двухэтажное здание в готическом стиле. Однако пожар 1877 его сильно разрушил. Тогда власти провели реставрацию. Современный вид вокзал приобрел накануне Олимпийских игр-1980. Конечно, с тех пор достраивали новые помещения и проводили ремонты, но основная концепция осталась неизменной.

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Ботанический сад имени А.В. Фомина

Недалеко от вокзала находится самый старый ботанический сад города, который заложили в 1839 году. Сюда со всего мира привозили редкие растения и деревья, которая высаживали на пустыре. Сейчас это прекрасный парк с оранжереей, который принадлежит Университету Шевченка.

Опера

Далее путь пролегает через крупнейший музыкальный театр Украины – Национальную оперу. Современное здание, которое по праву считают жемчужиной Киева, начали возводить в 1898 году. Вход в помещение изначально был украшен официальным гербом города. Однако в впоследствии его заменили на грифонов, которые держат лиру.

Золотые Ворота

Побывать в столице и не увидеть Золотые Ворота – это самая большая ошибка, которую могут совершить туристы. Это старинное сооружение некогда служило входом в город. Есть несколько версий, откуда взялось такое название. Одни историки утверждают, что это из-за золотого купола, который украшает здание. Другие же говорят, что здесь прослеживается связь с аналогичными воротами в Константинополе. Сегодня же здесь находится прекрасная зона отдыха со сквериком, музыкантами и кафе. Район даже входит в двадцатку лучших в мире.

Софийская площадь

Одна из центральных площадей города лежит на нашем пути до Майдана Независимости. Здесь находится сразу несколько важных достопримечательностей: София Киевская – древнейшая уцелевшая святыня города, статуя Богдана Хмельницкого на коне в полный рост. Рядом – Михайловский собор, Владимирская горка и знаменитый стеклянный мост.

Площадь Независимости

Эта площадь за свою историю сменила с десяток названий. Однако это только в очередной раз подчеркивает ее значимость. Именно здесь происходили главные революции Украины, которые привели ее к независимости. Сейчас эта локация считается самой популярной в Киеве среди туристов.

Крещатик

В отличие от многих главных улиц европейских городов, Крещатик выглядит достаточно современным. Дело в том, что большинство зданий в этом районе были уничтожены во время Второй мировой. Поэтому здесь дома датируются 1950-ми годами. Но это никоим образом не влияет на красоту улицы, которая каждые выходные становится центром культурной и молодежной жизни столицы.

Парк Шевченко

В центре Киева еще много интересных локаций. Одна из них – это небольшой парк возле красного корпуса Университета Шевченка. В центре – памятник украинскому Кобзарю. Возле него, по традиции, фотографируются все студенты крупнейшего вуза страны. И только обойдя все эти локации можно спокойно возвращаться на вокзал и путешествовать дальше.

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