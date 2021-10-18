Киевские 'Золотые ворота' в списке: опубликован рейтинг лучших районов мира

Локация Киева возле Золотых Ворот заняла 16 место из 49 в мировом рейтинге "новых территорий". OBOZREVATEL собрал подборку районов, которые возглавили этот список. Украинский локация обошла культурное сердце Амстердама – район Норд.

Главными критериями, на которые обращали внимание эксперты, были: культура района, дух общности, стабильность, еда и напитки, ночная жизнь, комфортность для людей. Для составления рейтинга исследовали отзывы 27 тысяч человек.

Авторы отметили особенность столичного района с историческим памятником, который ранее был воротами средневекового Киева. Согласно описанию, здесь царит особая атмосфера, которая все же перекликается с современными арт-объектами, уютными кафе и даже модными бутиками. Но все же, архитектура и дух этого места, вместе с зелеными парками претендуют быть названными сердцем Киева, откуда стоит начать знакомство со столицей.

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В топ-5 рейтинга попали районы со всего мира:

Норребро, Копенгаген (Дания)

Этот район считается самым модным и оживленным в Копенгагене. Тут кипит студенческая жизнь, ведь в этом месте много кафе, клубов и различных парков. Также Норребро славится своими потрясающе чистыми озерами, которые окружены аллеями для пеших прогулок и велопутешествий. Еще стоит зайти на одно из самых старых кладбищ города, на котором похоронен сам Ханс Кристиан Андерсен.

Андерсонвилл, Чикаго (США)

Интересные антикварные лавки, мебельные магазины и торговые центры – вот что действительно делает район популярным среди туристов. Его заселили шведские эмигранты более века назад. С тех пор Андерсонвилл застраивается с невероятной скоростью и с каждым годом становится все лучше и комфортнее как для местных, так и для путешественников. Среди главных достопримечательностей – Шведско-американский музей, который удивляет количеством экспонатов.

Чоннам Сам-га, Сеул (Южная Корея)

Чоннам Сам-га – не только исторический, но и культурный центр Сеула. Район наполнен старинными дворцами, прекрасными галереями, пешеходными зонами и ресторанами традиционной кухни. Советуем попробовать местные ириски, которые продают уличные торговцы.

Лейт, Эдинбург (Шотландия, Великобритания)

Лейт или, как его называют местные, Лит – небольшой портовый район. Раньше он был отдельным городком, пока в 1920 году не слился с соседним процветающим Эдинбургом. Украшением Лейта, естественно, являются художественные галереи, рестораны с множеством блюд из морепродуктов и порт с непревзойденными яхтами известных в Великобритании личностей.

Привокзальный район, Вильнюс (Литва)

Эта локация закрывает пятерку лучших районов мира. Здесь можно прикоснутся к уличному искусству и в прямом смысле слова стать его частью. Привокзальный район – творческий центр Вильнюса. Поэтому не удивляйтесь, если увидите на этих улицах множество художников, скульпторов и, даже, актеров. Ведь все они обожают местные кафешки и клубы, расположенные в старых советских домах и двориках.

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