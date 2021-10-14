Где отдохнуть осенью? 5 лучших мест Украины для семейного уикенда

Осень – это время, когда все предстает в совершенно других красках. Поэтому оставаться дома на длительные праздничные выходные совсем не обязательно. Пока еще есть возможность, следует путешествовать.

OBOZREVATEL создал для вас подборку самых красивых мест в Украине для осеннего уикенда с семьей.

Сюда стоит приехать хотя бы для того, чтобы увидеть Черновицкий национальный университет. Он будто срисован с книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. По территории заведения можно гулять часами, а фотографии отсюда действительно наполнены магией.

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Однако это не единственная достопримечательность города. Черновцы застраивались в XIX – начале XX века, поэтому старый город напоминает Прагу или Краков. Не зря же его называют "жемчужиной австрийской короны". В самом центре по лучшим европейским традициям расположена ратуша. Чтобы подняться на вершину сооружения вам придется преодолеть 126 ступенек. Но волшебный вид того стоит.

Кстати, со смотровой площадки можно увидеть главные достопримечательности Черновцов. Среди них –Николаевский кафедральный собор с закрученными куполами. Архитектура этой святыни напоминает румынский Успенский архиерейский собор.

Советуем еще пройтись по улице Ольги Кобылянской, где вы увидите самые красивые дома города. По легенде, еще в австрийские времена властям так нравился этот район города, что они заставляли дворников подметать дорогу розами. В честь этого даже установили памятник.

Древний город появился на карте еще в XIV веке и имел множество названий. Греки его именовали Клепидавой, что означает "щит", римляне – Цветком на камне. Современное же название поселению дали русичи.

Город только на первый взгляд кажется небольшим. На самом деле здесь расположено 11 университетов, 5 парков, каньон и большое количество достопримечательностей.

"Маст хевом" всех туристов является , конечно же, Каменец-Подольская крепость. В ее состав входят 11 башен. У каждой из них есть название и история. Например, в Кармелюковой трижды сидел заключенный национальный герой, а Папская построена на средства Папы Римского. Кстати, в одной из них – Черной – можно увидеть колодец глубиной 40 метров, который выдолбили прямо в скале сотни лет назад. По подземным ходам крепости сейчас может погулять каждый желающий, ведь ежедневно по ним водят экскурсии.

От старинного укрепления в город можно попасть через мост. И оттуда буквально за 5 минут вы дойдете до старейшей в Украине ратуши. Ее построили в 1374 году, сразу после предоставления Каменец-Подольском Магдебургского права. В подвальных помещениях здания долгое время находилась тюрьма. Сейчас же на втором этаже работают музейные экспозиции.

Природной жемчужиной города считают Смотрицкий каньон. В древности он защищал местных жителей от неожиданных набегов врагов. Сейчас же это уникальная локация, где можно увидеть растения, которые не найдешь больше нигде в мире. Кстати, здесь проходили съемки известного фильма "Тарас Бульба".

Этот Национальный природный комплекс лучше посещать осенью. Летом меловые холмы и глинистые долины настолько прогреваются, что температура воздуха редко опускается ниже 40 градусов даже ночью.

Парк находится на Харьковщине и простирается вдоль правого берега реки Оскол. Высокие меловые горы создают на территории уникальный климат. Благодаря этому здесь можно увидеть много животных и растений из Красной книги.

Добраться Двуречанского парка легче своим автомобилем. Однако существует много экскурсий, которые отправляются из Харькова на один-два дня. Некоторые гиды даже предлагают остаться в белых холмов на более долгий срок, устроив здесь кемпинг.

В 4 часах езды от Львова расположен огромный комплекс Шацких озер. Всего их более 30, но самые популярные среди туристов Свитязь, Песочное и Пулемецкое. Вдоль водоемов простираются десятки гостевых домов и санаториев, поэтому летом пляжи переполнены туристами, которые приезжают сюда отдохнуть и оздоровиться. Осенью же здесь царит покой и уют.

Развлечений на озерах не так уж и много. В основном, это рыбалка, прогулки густым лесом или езда на квадроциклах. Поэтому этот вариант подходит любителям спокойного семейного отдыха.

Это город в Одесской области по праву называют "украинской Венецией". Часть населенного пункта находится вдоль дельты Дуная. Поэтому здесь чаще увидишь лодку, чем автомобиль. Поэтому советуем хотя бы раз поплавать на местных "гондолах" и своими глазами увидеть нулевой километр – место, где Дунай впадает в Черное море.

Еще Вилково известно большим количеством старообрядцев. В городе есть две действующие церкви староверов, которые кардинально отличаются от привычных религиозных сооружений.

Полюбоваться природой можно на острове Ермаков. Здесь много животных из Красной книги. А растительность настолько разнообразная, что гулять по территории можно часами.

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