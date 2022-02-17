Бельгия в феврале: в какой город лучше поехать и что обязательно посмотреть

Страну сотен средневековых замков и десятков дворцов в стиле ренессанс трудно переоценить. Летом сюда приезжают, чтобы позагорать на лучших пляжах Северного моря, а зимой – погулять по красивым городам.

OBOZREVATEL рассказывает, какие направления Бельгии лучше всего подойдут для отдыха в холодное время года.

Украинцы могут пересекать границу с Королевством Бельгия при наличии англоязычного зеленого COVID-сертификата, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации признанными Европейским агентом препаратами.

При этом необходимо перед поездкой заполнить специальную онлайн форму Passenger Locator Form и иметь при себе результаты ПЦР-теста или быстрого анализа на антиген, сделанного за 78 или 48 ч соответственно. По прибытию в страну нужно будет повторно пройти диагностику в течение первых двух дней и через неделю. Карантин можно завершить сразу же после получения первого отрицательного результата.

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Не вакцинированные граждане могут пересекать границу с Бельгией только при условии крайней необходимости после получения специального разрешения. При этом они обязаны сдать ПЦР тесты дважды и отбыть 10-дневную самоизоляцию с возможностью ее досрочного завершения через неделю.

Актуальная информация о карантинных ограничениях находится на портале Консульской службы Украины.

Быстрее всего из Киева в столицу Бельгии – Брюссель – добраться самолетом. Прямые чартерные рейсы курсируют почти ежедневно. Билеты стоят в среднем от 79 евро в обе стороны. Также можно доехать на автобусе. Правда, дорога займет почти 40 часов и обойдется дороже.

Некоторые туристы отправляются в Бельгию своим автомобилем, заезжая при этом в другие европейские страны.

Зима – лучшее время для поездок по городам древней страны. Замки, дворцы и соборы поражают своей красотой. А многочисленные ярмарки и концерты делают отдых максимально разнообразным и интересным. В это время следует погулять по самым красивым городам государства.

Антверпен

Бесспорно, самое известное сооружение этого города – Кафедральный собор Богоматери. Он объединяет несколько архитектурных направлений: готика, барокко, ренессанс, неоготика и рококо. Святыню не раз перестраивали и реставрировали, поэтому она выглядит просто невероятно. А сочетание стилей дает ей некую уникальную особенность. Главная изюминка собора – 123-метровый шпиль, который виден практически с любой точки города.

Также в Антверпене следует посетить Дом Рубенса и другие местные музеи. А лучшие кафе и рестораны находятся на центральной площади – Гроте-Маркт, где расположена старинная ратуша 16 века.

Брюгге

Самый известный город Западной Фландрии тоже мой похвастаться древней историей, которая оставила здесь свои следы. Туристам очень нравится гулять по Королевскому дворику бегинок, который до сих пор сохраняет дух исчезнувшей эпохи. Здесь проживали представительницы женской религиозной общины, возникшей в конце 18 века. В настоящее время территория служит музеем под открытым небом, где можно увидеть настоящий быт монахинь.

Не менее интересно прогуляться по центру Брюгге, где находится Рыночная площадь. Здесь есть здания, возраст которых давно перевалил за 800 лет. Огромной популярностью среди туристов пользуется необычное развлечение – экскурсия по историческим районам города на царской карете.

Брюгге считается еще и важным центром паломничества. Здесь в базилике можно увидеть шедевры иконописи 14-16 веков. Главной же святыней считают полотно с кровью Иисуса Христа, хранящееся в драгоценном ящике из золота и серебра.

Гент

Знакомство с городом следует начать с набережной Граслей. Вдоль нее находится один из старейших портов Бельгии. А совсем рядом – старинные Дома Гильдий.

Однако это не единственное место, завораживающее своей средневековой красотой. Город славится 800-летней крепостью Гравенстен, на которую почти не повлияло время. Она стоит в своем первозданном виде уже много столетий. Также интересна прогулка рядом с Церковью Святого Николая, где расположены известные башни Гента.

Также город считается центром современного искусства. Здесь находится много культурных центров и галерей, где хранятся уникальные произведения.

Страну сложно назвать бюджетной. Однако отдых здесь обойдется дешевле, чем аналогичные туры во Францию или Великобританию. Главной особенностью Бельгии является большой выбор отелей с разной ценовой политикой:

кровать в хостеле – от €17;

двухместный номер эконом-класса – от €43;

стандартный номер на двоих– от €51.

Питаться можно в кафе или бистро, или же готовить самостоятельно. Однако во всех случаях стоимость пищи будет примерно одинакова:

обед в бюджетном кафе – от €15;

обед в туристическом ресторане – от €29;

бутылка воды (0,5 л) – от €0,5;

хлеб – от €1,8;

рис (1 кг) – от €2,4;

картофель (1 кг) – от €0,95;

помидоры (1 кг) – от €2,25;

мясо курицы (1 кг) – от €5,4.

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