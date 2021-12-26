Все, что вы не знали о Египте: отдых на море, экскурсии и горнолыжные направления

Туристический сезон в Египте длится круглый год. Если с начала весны и почти до конца осени приезжают сюда, чтобы погреться на пляже, то зимой здесь открываются экскурсионные и, неожиданно, горнолыжные направления.

OBOZREVATEL узнал подробнее о разных видах отдыха в солнечной стране.

Сейчас украинцы могут свободно пересекать границу с туристической страной при наличии печатной англоязычной версии зеленого COVID-сертификата. Египет признает вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CoronaVac, Johnson & Johnson.

Граждане, не прошедшие курс прививок, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее 72 часов до прибытия в страну и оформленный по всем международным стандартам. В случае отсутствия этого документа можно будет сдать необходимые анализы в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марс-Алама. Однако это платная процедура, которая стоит $30.

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В зависимости от региона отдыха, каждый турист должен предъявить визу. Ее можно приобрести по прибытию в Египет за $25.

В связи со стремительным распространением штамма Омикрон карантинные ограничения в стране могут изменяться. Актуальная информация размещается на интерактивной карте Консульской службы Украины.

Цены на авиабилеты на египетские курорты меняются в зависимости от сезона. Самая низкая стоимость перелета в январе и феврале, когда она составляет около 200-270 долларов. Самая высокая в апреле, ноябре и декабре – от $400.

Большинство людей выбирает Египет именно из-за пляжных курортов. Их здесь действительно очень много и на любой кошелек. От бюджетных вариантов до элитных направлений.

Пляжи Красного моря

Это направление считается лучшим для любого отдыха: семейного, романтического, спортивного или экстремального. Местные курорты, кроме комфортабельных гостиниц и роскошного обслуживания, предлагают множество развлечений: от дайвинга и виндсерфинга до экскурсий и аквапарков.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуются Шарм-эль-Шей, Хургада, Марса-Алам и Эль-Гуна. Здесь практически круглый год длится пляжный сезон. Потому туристы приезжают сюда постоянно. К тому же около первых трех городов расположены аэропорты.

Цены

сутки в отеле с системой all inclusive – от $43;

номер в 3-звездочном отеле – от $30;

обед в бюджетном кафе – $2,6;

ужин в ресторане для туристов – от $17;

бутылка воды (0,5л) – от $0,4;

средняя стоимость 5-дневного отпуска на двоих – от $ 462.

Пляжи Средиземного моря

Средиземноморские курорты менее популярны среди туристов. Хотя летом здесь более комфортно, ведь температура прохладнее, чем в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде. Лучше всего для отдыха подойдут пляжи Александрии, Эль-Аламейна и Порт-Саида. Кстати, именно отсюда можно отправиться на экскурсии по древним достопримечательностям Египта.

Цены

сутки в отеле с системой all inclusive – от $78;

номер в 3-звездочном отеле – от $21;

обед в бюджетном кафе – $3,2;

ужин в ресторане для туристов – от $13;

бутылка воды (0,5л) – от $0,4;

средняя стоимость 5-дневного отпуска на двоих – от $ 432.

Кроме невероятных пляжных курортов в Египте еще много экскурсионных направлений. Древнее государство существует уже не один десяток веков, поэтому следы истории здесь повсюду. Особенно увлекательно гулять по улицам Александрии и Каира.

Не менее интересно поехать к горе Моисея, на которой находятся знаменитые монастыри Святой Екатерины, Святых Антония и Павла. Тем более что такое путешествие можно совместить с отдыхом на побережье Красного моря в Хургаде.

Также из большинства курортов есть однодневные туры в пустыню, где ожидают интересные развлечения: катание на верблюдах и сафари на квадроциклах и посещение поселений бедуинов. Обратите внимание, что все эти домики построены специально для туристов.

Цены

экскурсии к пирамидам – от $24;

сафари на квадроциклах – от $12;

религиозные экскурсии – от $30.

Вряд ли можно назвать эту теплую страну центром горнолыжного туризма. Однако в 2014 году на горе Джабаль Сербаль был открыт одноименный зимний курорт. Он оснащен современными трассами и подъемниками. Правда, инфраструктура в этом регионе достаточно неразвита, потому и туристов здесь еще немного.

Другим местом, где можно прокатиться на лыжах, является самый крупный в стране торгово-развлекательный центр Mall of Egypt. На его территории оборудованы искусственные спуски. Общая площадь крытого комплекса составляет 167 тысяч квадратных метров.

Египет расположен на Синайском полуострове и имеет выход к Красному и Средиземному морям. Большую часть года в стране теплая и засушливая погода. 95% территории занимает пустыня, поэтому часто бывают песчаные бури.

В январе температура воздуха днем составляет 18-20 градусов тепла, ночью опускается до 10. Вода в море в это время прохладная, поэтому большинство туристов предпочитает бассейны. Февраль считается самым холодным месяцем года. Поднимаются сильные ветра, а столбик термометра показывает +19.

В марте становится заметно теплее, но часто бывают песчаные бури. Лучше всего в это время отдыхать в городе Таба. Он окружен высокими горами, поэтому здесь тепло и спокойно. В апреле начинается настоящая жара. Температура воздуха прогревается до 30 градусов, а воды – до 24. Немного прохладнее в это время на северных курортах. А в столице иногда идут дожди.

С мая по сентябрь в Египте очень засушливо и жарко. Столбик термометра редко опускается ниже отметки +35, ветра почти нет, осадков тоже. Поэтому людям, не переносящим высокие температуры, очень тяжело отдыхать на курортах этой страны.

Улучшается ситуация в октябре. Море в это время тёплое и комфортное, а на улице обычно 27-32 градуса. А уже в ноябре наступает настоящая осень, иногда даже с дождями. Хотя воздух достаточно теплый, все же для отпуска это не самое лучшее время.

В декабре курорты Египта особенно популярны из-за новогодних праздников. Хотя большинство туристов плавают в бассейнах, однако загорать можно и на пляже. Вода в море беспокойная, часто штормит.

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