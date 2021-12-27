На лыжи в Турцию: топ-5 лучших курортов для дешевого и комфортного отдыха

Только в Турции завершился пляжный сезон, как сразу начался горнолыжный. Далеко не все туристы знают, что здесь можно найти интересные варианты для зимнего отпуска, хотя зимний отдых здесь становится все более популярным среди украинцев.

OBOZREVATEL подобрал 5 курортов, которые стоят вашего внимания.

Попасть в Турцию можно только при наличии одного из документов:

зеленый COVID-сертификат;

отрицательный результат ПЦР-теста;

экспресс-тест для обнаружения антигена SARS-CoV-2;

справка о переносе заболевания в течение последних 180 дней.

Кроме этого, за 72 часа до приезда следует заполнить онлайн-форму на сайте Министерства здравоохранения Турции. Также следует иметь при себе медицинский страховой полис, который покрывает расходы на лечение COVID-19.

Видео дня

Из-за быстрого распространения штамма Омикрон страны мира постепенно усиливают карантинные ограничения. Актуальная информация о правилах въезда в разные государства размещена на интерактивной карте Консульской службы Украины.

К любому горнолыжному курорту Турции можно попасть из аэропортов Стамбула, Каппадокии, Антальи и Бодрума. Цены на авиарейсы в зимний период стартуют с $175 в обе стороны и могут достигать $480. Дешевле всего ехать через столицу страны.

На территории Турции украинцы могут находиться без визы в течении 90 дней.

До 2020 года Эрджиас особой популярностью не пользовался. Однако с введением карантинных ограничений на большинстве курортов Европы сюда хлынула толпа туристов. И не зря, ведь здесь созданы все условия для комфортного зимнего отдыха. Все трассы, а их здесь 34, расположены на склонах потухшего одноименного вулкана. Безусловным преимуществом является близость аэропорта – в 30 километрах от гор.

Погода

Курорт расположен на высоте 1200 – 3917 м над уровнем моря. Снег здесь выпадает не часто, но много. На всех склонах установлены специализированные пушки, контролирующие уровень покрытия трасс. Ветер обычно бывает только поздно вечером. Днем температура колеблется в пределах 0-10 градусов мороза.

Сезон

Снежное покрытие держится на Эрджиясе не долго – с декабря по апрель. Но больше всего туристов приезжает в феврале-марте, когда условия для катания на лыжах и сноуборде лучше.

Цены:

номер на двоих с 3-х разовым питанием – от $80;

обед в ресторане среднего класса – от $13;

ски-пасс в сутки – от $15;

аренда снаряжения – от $20.

Новейший горнолыжный курорт Турции больше подходит для новичков и не опытных лыжников и сноубордистов. 24 местные трассы имеют общую протяженность более 40 километров. Они разделены на уровни сложности. Большинство маршрутов рассчитаны не на профессионалов, а на обычных среднестатистических туристов. Хотя здесь представлены и зоны для фристайла.

Погода

Это самая большая боль любителей этого курорта. Здесь почти постоянно выпадает мелкий снег, но даже в середине сезона покров может составлять всего несколько сантиметров. В теплые зимы вообще большинство трасс не работает. Однако здесь бывает и достаточно холодно – от 2 до 21 градуса мороза. А учитывая постоянные осадки, для долгого катания здесь не лучшие условия.

Сезон

Первых туристов Паландокен принимает в декабре. Но самый высокий сезон длится с середины января по начало марта. В это время снежный покров может достигать полутораметровой толщины, что значительно улучшает уровень комфорта.

Цены:

номер на двоих с 3-х разовым питанием – от $115;

обед в ресторане среднего класса – от $16;

ски-пасс в сутки – от $28;

аренда снаряжения – от $15.

Лучший курорт для начинающих и семей с детьми. Местные трассы имеют незначительную длину и расположены под достаточно пологим уклоном. Это позволяет научиться крепко стоять на лыжах или сноуборде без значительного риска травм.

Даже в период высокого сезона здесь редко бывают толпы людей. Все же курорт создан прежде всего для внутреннего туризма и не пользуется большой популярностью среди иностранцев. Однако здесь есть много гостиниц и ресторанов, которые предлагают очень комфортные условия.

Погода

Температура воздуха в этом регионе даже зимой редко опускается ниже 15 градусов. А при учете сухого воздуха и незначительных осадков, это идеальные условия для отдыха в холодное время. Ветер здесь бывает не часто, в основном светит солнце и падает снег.

Сезон

Официально сезон длится с ноября по апрель. Уже в конце осени в Сарыкамыш приезжают первые туристы. Но лучше всего планировать поездку на конец декабря – середину февраля. Это самое подходящее время для катания на лыжах в этом регионе.

Цены:

номер на двоих с 3-х разовым питанием – от $107;

обед в ресторане среднего класса – от $17;

ски-пасс в сутки – от $11;

аренда снаряжения – от $15.

Самый большой и популярный горнолыжный курорт Турции любят не только за хороший выбор трасс, но и за волшебные пейзажи. Гора Картепе, которая переводится как "Снежная вершина", расположена недалеко от Мраморного моря, а с ее склонов открывается невероятный вид на озеро и залив.

Всего здесь представлено 12 маршрутов. Из них только один для новичков, а остальные рассчитаны на более опытных лыжников. Общая протяженность трасс более 40 км. Есть специализированные зоны для фристайла.

Погода

Обычно здесь безветренно и солнечно, иногда бывает туман. Осадки случаются довольно часто, они в средине зимы формируют снежный покров толщиной до 1,5 метра. Температура воздуха в среднем составляет 5-7 градусов мороза.

Сезон

Курорт начинает работу в начале декабря. Но большинство туристов выбирают для отпуска в этом регионе февраль – начало марта. В этот период цены растут из-за наплыва иностранцев.

Цены:

номер на двоих с 3-х разовым питанием – от $91;

обед в ресторане среднего класса – от $15;

ски-пасс в сутки – от $13;

аренда снаряжения – от $10.

Туристы приезжают в этот живописный уголок Турции в течение всего года. Летом здесь работает невероятный пляжный курорт, а зимой начинает функционировать горнолыжный. Главной изюминкой региона считаются домики, расположенные на склонах гор среди густого хвойного леса.

На высоте 1750 – 2435 метров над уровнем мора расположено 11 трасс общей протяженностью 25 километров. Их обслуживает 13 новейших подъемников, работающих с утра до позднего вечера.

Погода

Близость к морю подразумевает повышенную влажность воздуха. При этом температура зимой падает не так уж сильно. В среднем держится 5-9 градусов мороза. Но погода здесь достаточно переменчивая, часто бывают осадки и поднимается ветер.

Сезон

Покататься на лыжах в Бурсе можно с декабря по апрель. Но лучше подойдет последний зимний мест. В это время выпадает больше снега.

Цены:

номер на двоих с 3-х разовым питанием – от $55;

обед в ресторане среднего класса – от $9;

ски-пасс в сутки – от $10;

аренда снаряжения – от $12.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших местах мира, где можно провести семейный зимний отпуск.