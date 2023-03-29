Весенний Египет: где остановиться и когда стартует пляжный сезон

В Египте относительно тепло круглый год. Так что отдыхать здесь можно в любое время. Но есть свои нюансы. Зимой море слишком холодное, чтобы в нем плавать, да и позагорать вряд ли удастся. Весной же – совсем другое дело. Где, когда и за сколько можно отдохнуть в стране пирамид в это время – в подборке OBOZREVATEL .

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Погода и температура воды в Египте

Март приносит в страну не только тепло, но и мощные песчаные бури. В это время температура воздуха составляет около 26 градусов выше нуля, а вода в морях прогревается до 20. Комфортнее всего отдыхать на курортах Асуаны или в городе Таба, которое защищено от непогоды высокими горами.

В апреле стартует настоящий пляжный сезон. Ветер поднимается гораздо реже, чем в предыдущем месяце. Столбик термометра показывает +30. Красное море в это время пользуется наибольшей популярностью среди туристов. Температура воды в нем составляет +24. Средиземное море не очень отстает – всего на 1 градус.

С маем начинается высокий сезон в Египте. Дождей в это время мало, погода теплая и засушливая, безветренная. Море идеально для долгого плавания, а пляжи наполняются туристами со всего мира.

Курорты Египта

Все направления в стране можно разделить по двум морям, рядом с которыми они находятся: Красному и Средиземному. Оба они подходят для весеннего отдыха, но есть свои особенности. Они связаны с расположением, погодными условиями и видами развлечений. Какой курорт в Египте выбрать – решать вам. В любом случае, сервис, обслуживание и организация будут на высоком уровне.

Курорты Красного моря

Главная особенность этого региона – его природа. Считается, что здесь можно увидеть богатый и разнообразный водный мир и невероятные коралловые рифы. Ради них сюда приезжают многие дайверы и ценители сноркелинга.

Уже в апреле открываются первые пляжи на побережье Красного моря. В это время больше всего туристов прибывает в Дахаб, Шарм-эль-Шейх, Табу, Марс-Алам и Хургаду. Однако комфортнее всего здесь отдыхать уже в мае, когда вода прогревается до 25-27 градусов.

Курорты Средиземного моря

К сожалению, это направление не очень известно туристам. В регионе не так тепло, как на побережье Красного моря, и инфраструктура развита не на лучшем уровне. Но все существующие гостиницы обеспечивают высокий уровень обслуживания.

Сюда приезжают прежде всего те, кто не любит толпы туристов и ценит уединение и спокойствие. Средиземное море подходит также и семейным парам с детьми, ведь здесь есть все для комфортного отдыха, но шумных вечеринок гораздо меньше.

Для отпуска лучше выбрать курорты Мерса-Матрух, Александрии, Порт-Саида и Аль-Аламейна.

Отели Египта

Лучшие отели, расположенные на Красном море. Это и неудивительно, ведь именно сюда приезжает большинство туристов с апреля по октябрь. Рейтинг курортов Египта традиционно возглавляют Шарм-эль-Шейх, Хургада и Таба. Даже карантинные условия в этих регионах гораздо более лояльны, чем в других частях страны.

Жилье можно подобрать на любой кошелек и запросы. Есть как бюджетные варианты без особых условий, так и роскошные апартаменты с питанием, приватным пляжем и невероятным видом на море.

Приблизительные цены на отели в Египте в марте-мае:

апартаменты в пешей доступности от общественного пляжа – от $18;

номер эконом-класса – от $19;

стандартный номер второй-третьей линии – от $28;

стандартный номер первой линии – от $30;

номер в отеле с системой all inclusive – от $42.

Питание

Большинство гостиниц Египта обеспечивает гостям полное или частичное питание по системе шведский стол. Этого обычно хватает. На завтрак, обед и ужин предоставляют большой выбор блюд из овощей, рыбы и мяса, много местных фруктов и сладостей. Но туристы иногда жалуются, что меню бывает слишком однообразным, поэтому приходится искать другие варианты в ближайших ресторанах и кафе. Цены там тоже не сильно высоки, как для курортных заведений:

куриный суп – от $0,8;

фетучини с мясом – от $1,7;

греческий салат – от $1;

креветки во фритюре – от $3;

лобстеры – от $17 за килограмм.

Средняя цена за обед в кафе на двоих – $10. В ресторане эта цена вырастает примерно вдвое.

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