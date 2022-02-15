Как сэкономить в разгар сезона на Шри-Ланке до 20 процентов бюджета: советы

Некоторые считают, что на Шри-Ланку следует ехать только для пляжного отдыха. Однако этот остров с огромным количеством парков, разнообразной архитектурой и древней историей может удивить любого. OBOZREVATEL собрал информацию, которая поможет самостоятельно устроить отпуск в этой стране и неплохо сэкономить.

В связи с быстрым распространением в мире новых штаммов коронавируса, в том числе Омикрона и Дельтакрона, власти Шри-Ланки усилили карантинные ограничения в стране. Нововведения касаются и туристической сферы.

Въезд в страну разрешен всем иностранцам, имеющим при себе следующие документы:

отрицательный результат ПЦР-теста;

местный медицинский страховой полис;

международный страховой полис, покрывающий расходы на лечение COVID-19;

QR-код, подтверждающий заполнение Декларации здоровья.

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Вакцинированные туристы могут свободно путешествовать по стране без прохождения дополнительных тестов и самоизоляции. Страна не имеет никаких ограничений по поводу выбора препаратов для прививки. Не вакцинированные же иностранцы должны отбыть 7-дневный карантин в одном из лицензированных отелей Шри-Ланки.

Детям в возрасте от 12 до 18 лет, не имеющим прививки от COVID-19, необходимо сдать ПЦР-тест по прибытию. Его стоимость составляет $40.

Выбор путевок в Шри-Ланку из Киева очень велик. Туроператоры предлагают как бюджетные варианты с размещением в 3-звездочных отелях с завтраками, так и более комфортабельные условия. Цены варьируются от $1345 на 2 за 7-дневный отпуск. Дополнительно следует учесть расходы на питание, визы и развлечения. Как правило, финальная сумма составляет на 200-250 долларов больше, чем заявлено в туре.

Конечно, самому подготовить все к путешествию будет дольше и сложнее. Но это поможет сэкономить значительную часть бюджета. Отдых на Шри-Ланке не так уж дорог, как может казаться на первый взгляд. Самая большая статья расходов – это перелет. Также следует учесть все текущие расходы, значительно влияющие на финальную сумму. Прежде всего нужно позаботиться о визе. Ее можно оформить онлайн за $35.

Дешевле всего покупать билеты заранее: за 2-3 месяца до вылета. Если же брать за 10-15 дней до поездки, то стоимость будет составлять от $510 за одного в обе стороны. Полет длится в среднем 10 часов и имеет 1-2 пересадки.

Большинство туристов, приезжающих на Шри-Ланку на короткие сроки, останавливаются в ее столице – Коломбо. Здесь представлен хороший выбор жилья на любой кошелек.

номер эконом-класса – от $7;

стандартный номер с завтраками – от $10;

улучшенный двухместный номер с завтраками и ужинами – от $20;

апартаменты – от $34;

номер в отеле с системой all inclusive – от $93.

На Шри-Ланке нет необходимости готовить самостоятельно, ведь здесь множество недорогих кафе. При этом можно попробовать невероятно вкусные блюда из морепродуктов и десерты с экзотическими фруктами. Для тех, кто не готов экспериментировать с едой, на острове много ресторанов европейской кухни с привычным для нас меню.

Стоимость обычного обеда на курорте составляет около $2. Хороший ужин на двоих в заведении выше среднего будет стоить около $7. В общей сложности в сутки туристы тратят до $10 на питание.

Бюджет поездки на двоих на 7 дней:

перелет – $1020;

виза – $70;

отель – от $60;

питание – от $140.

Всего – $1290.

Ранее OBOZREVATEL писал, как бюджетно отдохнуть на Занзибаре.