Увлекательная Харьковщина: где отдохнуть на выходных

В Украине множество невероятных локаций, поражающих туристов. Пока границы большинства государств мира закрыты для путешествий, предлагаем поездки по нашей стране. OBOZREVATEL собрал 5 интересных мест Харьковщины, где можно провести выходные.

Печенежское водохранилище

Более 10 веков назад на этой территории проживали представители кочевого народа – печенеги. Именно отсюда и произошло название этого удивительного водохранилища и расположенного рядом села. Искусственный водоем начали формировать в 1958 году для обеспечения Харькова пресной водой. На строительство ушло целых 4 года.

На одном из берегов водохранилища находится деревня Старый Салтов. Поэтому его еще называют Салтовским морем. Вдоль водоема стоит множество баз отдыха, небольших гостиниц и гостевых домов, где можно провести время с семьей. Пешие прогулки, рыбалка и пикники помогут вам возобновить силы перед рабочей неделей.

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Гомельшанские леса

Природоохранная зона вблизи села Большая Гомильша и одноименной реки привлекает внимание красотой и спокойствием. В парке насчитывается более 1000 видов разных растений, среди них 132 – редкие. Некоторые даже занесены в Красную книгу Украины. Особенность леса в том, что десятки деревьев на его территории имеют возраст больше 150 лет. Это огромные дубы, которые невозможно обхватить двумя руками.

В парке можно посмотреть на многие достопримечательности, среди них – Великогомельшанское городище, курганы-могильники, следы разных археологических эпох, некоторые из которых датируются 6 тысячелетием до нашей эры.

Двуречанский парк

На огромной территории заповедника есть все для идеального отдыха. Невероятные виды на реку Оскол, вдоль которой простираются меловые скалы, завораживают своей красотой. Сюда приезжают для неторопливых прогулок. Тем более подтверждено, что особая флора данной местности оказывает положительное влияние на организм.

До Двуречанского парка можно добраться самостоятельно автомобилем или экскурсионными автобусами, которые каждые выходные отправляются из Харькова.

Страусиная ферма

В поселке Высокий находится один из интереснейших частных мини-зоопарков Харьковщины. Это страусиная ферма, которая предлагает множество туристических достопримечательностей. Здесь можно зайти в вольер к этим большим птицам, погулять по территории, приобрести декорированное перо и попробовать яичницу из яйца невероятных размеров.

Кстати, большинство экскурсий, которые отправляются в Высокий, предлагают также посетить по дороге ботанический сад и устроить пикник на природе.

Поющие террасы

В селе Городное расположен удивительный фруктовый сад, имеющий форму древнего амфитеатра. Особое архитектурное решение создает интересную звуковую иллюзию. Кажется, что ветер и птичье пение создают настоящие композиции. Эти мелодии завораживают и влюбляют в себя.

Разгадка такого удивительного явления скрывается в стенах здания. В них вмонтированы железные трубы разного диаметра, служащие своеобразным музыкальным инструментом.

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