7 городов, которые лучше всего подходят для поездки по Украине на выходные

Впереди длинные выходные, а у вас еще нет планов? OBOZREVATEL подобрал 7 городов Украины, которые идеально подойдут для небольшого семейного отпуска.

Яремче

Этот город расположен на Ивано-Франковщине в долине реки Прут. Обычно его выбирают для семейного отдыха на природе. Обилие зелени, горы, водопады делают Яремче невероятно хорошим местом для недолгого отпуска.

Визитной карточкой города считают водопад "Пробой". Над ним находится 20-метровый мост, с которого со страховкой может прыгнуть любой любитель экстремального туризма.

Через Яремче проходит дорога на вершину украинских Карпат – Говерлу. Поэтому не обязательно все время гулять рядом со своим отелем, можно отправиться в поход по горным тропам.

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В пригороде стоят две старинные деревянные церкви – Михайловская и святого Иоанна. К ним можно дойти пешком, лишь бы увидеть иконы, которым более 300 лет. Еще одна святыня находится уже в самом Яремче. Правда ее возраст значительно меньше – построена в 1884 году.

Ивано-Франковск

С высоты птичьего полета город кажется совсем крошечным. Однако он наполнен интересными атмосферными локациями. Ивано-Франковск построили в 17 веке как крепость. Сегодня же это культурный центр с небольшими улицами, музеями, кафе и архитектурными шедеврами.

Чтобы полноценно почувствовать дух древнего города следует подняться на самое высокое здание Ивано-Франковска – ратушу. Преодолев 166 ступенек вы попадете на смотровую площадку с прекрасным видом.

Интересно провести время можно в Бастионе. Это крепостная галерея, где часто проходят различние выставки и экспозиции. Если вы настоящий ценитель культурного отдыха, то не обойдите вниманием драматический театр.

Хотя Ивано-Франковск действительно древний город, он имеет любопытные современные локации. Среди них – научный городок "Новая энергия", который работает в здании инновационно-выставочного центра ИФНТУНГ. Здесь можно распечатать что угодно на 3D-принтере или же попробовать попасть в баскетбольное кольцо выстрелом из воздушной пушки, или даже окунуться в виртуальное путешествие.

Тернополь

Прекрасный город порадует вас неожиданно большим количеством туристических достопримечательностей, которые понравятся даже детям. Начните свою прогулку со старейшей улице Тернополя – Валовой. Здесь постоянно много молодежи, ведь локация давно стала фаворитом среди местных.

Не пропустите "Елисейские поля". Если думаете, что они находятся во Франции, то вы просто не видели западноукраинскую версии этой удивительной пешеходной зоны. Еще один парковый островок – "Топильче". Его открыли относительно недавно – лишь в 1985 году. Однако туристы считают его одним из красивейших мест Тернополя.

Винница

Гулять этим городом можно вечность. Однако если у вас время несколько ограниченно, то советуем сконцентрировать внимание на центральной улице. Она пронизывает всю Винницу и объединяет главные достопримечательности. Здесь вы сможете увидеть Спасо-Преображенский кафедральный собор, под которым вырыто настоящее подземелье. Вообще в городе раньше было много тайных ходов, которые многократно спасали местных во время вражеских нападений.

Изюминкой Винницы давно служат фонтаны. По вечерам здесь показывают настоящие шоу с музыкой, видео и отрывками из известных украинских фильмов, которые транслируют прямо на воде. Это невероятное действо захватывает даже опытных туристов.

Привлекает внимание также район Ерусалимка. Здесь время словно остановилось. Небольшие дома с интересными окнами и дверями переносят нас на несколько веков назад, во времена, когда евреи составляли почти половину населения города.

И, конечно, следует погулять у Винницкой Башни, высота которой 28 метров. Построили ее еще в 1911 году и с тех пор она почти не изменилась. Внутри работает музей. Желающие даже могут заказать экскурсию и попасть на верхушку бывшей водонапорной башни.

Чернигов

Один из древнейших городов Украины процветает уже более 13 веков. Его удивительная архитектура сочетает воинственные укрепления и романтические парки. Поэтому понравится здесь любому.

Старая часть Чернигова – это древнее укрепление времен Киевской Руси, которое называется Детинец. Здесь раньше жил князь с боярами, размещалось войско и церковнослужители. Сейчас это прекрасная локация для семейной прогулки.

Как и в любом древнем городе, в Чернигове много красивых святынь. Самые интересные среди них – Екатерининская церковь, каменная церковь Параскевы-Пятницы и Троицкий монастырь.

Если же вы хотите увидеть что-то невероятно увлекательное, то посетите Антониевы пещеры. Это масштабный комплекс подземных сооружений, состоящий из трех церквей, часовни и кельи, соединенных между собой длинными проходами. Уникальность этого подземелья в том, что оно построено в 4 яруса, расположенных друг над другом.

Святогорск

Это небольшой городок на севере Донецкой области разросся вокруг Свято-Успенской Святогорской лавры. Святыня построена на склоне меловой горы на берегу Северского Донца. Эта уникальная особенность делает святыню интересной не только для верующих, но и для обычных туристов.

В советские времена на вершине святогорского холма установили памятник, сделанный Иваном Кавалеридзе в стиле кубизма. Он посвящен большевистскому революционеру Артему. Монумент имеет высоту 9-этажного дома и весит более 800 тонн.

Однако даже не это главная особенность города. Святогорск – это невероятные хвойные и смешанные леса с большим количеством дорожек для туристов. Здесь отдыхаешь от городского шума и наполняешься целебной силой природы. А на местном рынке продается невероятно вкусное варенье – из шишек, мяты и роз. Обязательно попробуйте эту вкуснятину!

Одесса

Кто считают, что в Одессу стоит ехать только летом, тот ни разу не был здесь осенью. А зря! Город славится не только прекрасным побережьем Черного моря, но и интересной архитектурой, которая отличается от всего, что вы видели раньше.

Трудно выбрать главную достопримечательность "жемчужины у моря", ведь каждая из них имеет свои особенности. Опера удивит вас невероятной роскошью, искусной лепниной и изысканными формами. Дерибасовская порадует атмосферой ночной жизни, множеством кафе, магазинчиками, уличными музыкантами, художниками ... Воронцовский дворец – изысканностью экстерьеров и какой-то античной правильностью линий. И это только центральные объекты.

А как насчет плоского дома? Или Музея восковых фигур? Одесса гораздо многограннее, чем кажется с первого взгляда.

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