Необычные места в Украине, которые должен увидеть каждый. Фото из официальной страницы в Instagram

Министерство иностранных дел развивает официальную страницу Украины в Instagram, где публикует фотографии лучших туристических центров нашей страны. Чтобы привлечь внимание иностранцев, страницу ведут на английском языке.

На снимках показаны самые красивые и необычные места в Украине. OBOZREVATEL решил собрать фото небанальных локаций, которые удивят своей красотой каждого.

Известная инсталиция Merman Art в 2022 году представит Украину на фестивале Burning Man в США. Сейчас Merman находится возле инновационного парка UNIT.City в Киеве.

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В Житомирской области есть невероятное голубое озеро возле городка Иршанск, в котором раньше добывали титан. На маленьком острове посреди водоема живут чайки.

Самый большой остров в Украине Джарылгач подарит невероятные впечатления и приключения на побережье Черного моря. Туристы исследуют местность на байдарках и живут в палатках.

На Азовском море в уютном поселке Счастливцево чистая вода и комфортный песчаный пляж. На курорте можно провести незабываемые летние каникулы в теплом море.

В историческом центре Киева на Подоле есть множество мест, где можно сделать красивые фото и насладиться красотой украинской столицы. Лучший вид открывается с колеса обозрения на Контрактовой площади.

Радиолокационная станция "Памир" функционировала до 1995 года, а сейчас это популярная туристическая локация в сердце Карпат на горе Томнатик. Ежегодно купола раскрашивают различными росписями, а туристы любят фотографироваться рядом с необычными зданиями. Победительница Евровидения-2016 Джамала снимала здесь клип на песню "1944".

В Карпатах есть десятки горных вершин, которые любят покорять украинские и иностранные туристы. Горы Говерла, Хомяк и Драгобрат – самые популярные направления среди путешественников.

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