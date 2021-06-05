'Мальдивы', Березань, Тендра: самые лучшие пляжи-острова Украины, где стоит побывать. Фото и видео

На украинских островах нет пальм и отдыха по системе "все включено", но широкие и чистейшие пляжи, дикая природа, море и целебный воздух доступны каждому, кто отправится на юг страны.

Три острова в Херсонской области, один в Николаевской и один в Одесской достаточно безлюдны, но и отдых там значительно дешевле, чем в той же Кирилловке. OBOZREVATEL решил собрать информацию об украинских островах, которые утрут нос дорогостоящим Мальдивам.

1. Бирючий остров, Херсонская область, Азовское море

Ещё во времена СССР остров облюбовала партийная верхушка, поэтому здесь много дач политиков за высокими заборами. После временной "приватизации" острова семьей Януковича (его сын Александр тут часто устраивал охоту), Бирючий снова открыт для туристов.

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С косой остров соединяет узкая полоса песка, которая во время шторма уходит под воду. На Бирючем чистейшие пляжи и разнообразная фауна. На закате стада диких животных выходят на водопой.

Как добраться: Остров является частью Федотовой косы, и добраться сюда легче всего из Кирилловки, заказав экскурсию. Также можно доехать самостоятельно на автомобиле. Но для въезда потребуется разрешение от Херсонского управления лесного хозяйства. Но можно остановиться на базе отдыха на острове, это автоматически решит вопрос с пропусками.

2. Остров Змеиный, Одесская область, Черное море

Этот остров небольшой по площади – всего 17 километров. Также Змеиный является самым отдаленным от материковой Украины. Есть интересная легенда, связанная с возникновением этого острова.

По древнегреческим сказаниям, его подняла с моря сама богиня Фетида для своего сына Ахилла. В его честь древние греки и построили здесь храм, руины которого сохранялись до начала 19 века, пока Российская империя не решила построить на его месте маяк в 1843 году.

На острове есть постоянные жители, всего несколько десятков человек. Недавно здесь начали развивать инфраструктуру: построили почту, причал, научно-исследовательскую станцию для ученых Одесского университета им. Мечникова. Также тут есть небольшой магазин и музей.

Несмотря на скалистый рельеф и резкие обрывы у воды, на Змеином есть 4 хороших пляжа.

Как добраться: Добраться легче всего от поселка Вилково, что в Одесской области. Оттуда курсирует корабль "Касатка" и частные экскурсионные туры. Но попасть на остров без разрешения пограничной службы не получится, за ним нужно обратиться Измаильский погранотряд.

3. Остров Джарылгач, Херсонская область, Черное море

Это самый большой остров в Украине и самый большой необитаемый остров Европы. Протяженность – 42 км. Остров Джа, как называют его местные и отдыхающие, также известен как украинские Мальдивы благодаря безграничному пляжу с белым песком и бирюзовой воде.

На острове есть кемпинговый городок и несколько комплексов с небольшими бараками, поэтому он как нельзя лучше подойдет для дикого отдыха. За последние несколько лет там появилось кафе "У Гавриловича", где можно перекусить жареным скатом, вареными крабами, рапанами и креветками. Также на острове есть общественные туалеты и одна скважина с питьевой водой.

Отметим, что на острове есть маяк, построенный в 1902 по эскизу Густава Эйфеля, того самого, который построил Эйфелеву башню. Правда, маяк уже не выполняет свои функции и находится в аварийном состоянии. Рядом находится более новый и современный, который работает на солнечных батареях автономно.

Как добраться: приехать на этот остров можно только на катерах, которые регулярно ходят из Скадовска, Лазурного и даже Железного Порта, расположенного дальше по побережью.

4. Березань, Николаевская область, Черное море

Это также необитаемый остров в Черном море, как и Джарылгач. По одной из версий, Березань стал прототипом острова Буяна в "Сказке о царе Салтане" Пушкина. В 1906 году на острове был расстрелян лидер восстания лейтенант Петр Шмидт. Сейчас там находится ему памятник.

По древнегреческим мифам, здесь находился город Борисфенида, который был основан еще в 12 веке до нашей эры с храмом Афродиты.

На Березане до сих пор ведутся архиологические раскопки, поскольку в руинах часто находят остатки произведений искусства античного периода. Современное название ему дали предки украинцев – скифы. Оно происходит из иранского слова, "березант", что означает высокий.

Отметим, что море, омывающее остров, хорошо подходит для дайвинга. Также важно отметить, что на острове нет ни деревьев, ни кустов.

Как добраться: ближайший населенный пункт – село Рыбаковка (2 км). С Очакова (12 км) также курсируют частные лодки.

5. Тендровская коса (Тендра), Херсонская область, Черное море

Тендровская коса притягивает туристов пустынными дикими пляжами, озерами-лагунами, фауной (к берегу часто подплывают дельфины, а на берегу "пасутся" пеликаны). Также тут живут дикие лошади. Они каждое утро приходят к маяку на водопой.

Также на Тендре сохранился 30-метровый маяк – древнейший в Херсонской области, построенный еще 1827 году. По легенде, на острове тренировался герой троянской войны Ахилл. Греки называли это место Ахиллов бег и проводили там спортивные игры, а неподалеку находился город-колония Ольвия.

Как добраться: нужен паспорт (пограничная зона). В интернете можно найти контакты гидов, которые доставляют туристов на Тендру регулярно из курортных поселков: Железный Порт, Лазурное, Приморское или Очаков. Переплав на лодке займет несколько часов.

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