Отдых в Верховине: жилье от 200 грн за сутки, активные развлечения и достопримечательности. Фото

Верховину не зря называют жемчужиной Карпат. Здесь есть все, что привлекает туристов из разных уголков страны: пляжный отдых у горной реки Черный Черемош, завораживающая природа, экскурсионные программы и гастрономические изыски гуцульской кухни.

Летом можно отлично отдохнуть в отелях со спа и чанами, покорить горные вершины или же испытать активные развлечения. OBOZREVATEL решил узнать, какие цены в 2021 году на жилье в Верховине и как провести время на отдыхе.

Поселок городского типа Верховина находится в Ивано-Франковской области, в 50 километрах от Буковеля. Поселок стоит на реке Черный Черемош в окружении горных ландшафтов.

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Из Киева в Верховину можно добраться на автобусе. Он отправляется из столицы по пятницам в 22:00 от метро Житомирская. Отправление из Верховины в 18:00 в обратном направлении.

Также из разных городов Украины можно доехать на поезде до Львова или Ивано-Франковска, а оттуда добраться до Верховины на маршрутном такси. К примеру, от автовокзала Ивано-Франковска автобусы курсируют почти каждый час.

Проживание в Верховине – это не фешенебельные отели, а небольшие гостевые дома и гостиницы. Цены в городке невысокие по сравнению с соседними курортами Буковелем и Ворохтой.

Снять номер в гостевом доме можно от 200 грн за сутки с человека. За 300 грн в номере уже будет свой туалет и балкон с видом на горы.

Отдельный коттедж на семью обойдется в 2500 грн за сутки.

Можно дополнительно заказывать завтраки, обеды и ужины на своей базе отдыха. Чаще всего хозяйка будет готовить сама или с помощницей блюда домашней местной кухни.

Можно заказать сырники со сметаной, гуцульский борщ и жаркое. В среднем цена за обед за человека – 150 грн.

Для разнообразия стоит попробовать карпатские блюда в местных ресторанах и колыбах. Там подают вкуснейший банош – кукурузную кашу с брынзой, а также бограч – острый суп с мясом и картошкой.

Кроме того, в Верховине есть рестораны с форелевой рыбалкой. Там можно самостоятельно поймать рыбу себе на ужин, после чего вам ее приготовят и подадут под сливочным соусом с салатом из свежей капусты, а также угостят горихивкой – местной водкой, настоянной на орехах.

Также в некоторых гостевых домах есть общие кухни, где жильцам разрешено готовить самостоятельно. Покупать еду можно на рынке или в супермаркетах в центре Верховины.

В Верховине сохраняют местные традиции. Путешественники могут ощутить дух в гуцульском регионе – от присутствия при обрядах до посещения музеев и храмов, дегустации старинных блюд.

За "атмосферой" можно сходить в музеи.

Музей гуцульськой магии;

музей Гуцульщины;

музей "У трембитаря";

дом-музей "Тени забытых предков";

"Хата-стая".

Также есть музеи, посвященные фильмам, снятым в Верховине.

Впрочем, для туристов предлагают и активные развлечения: можно отправиться на экскурсию или пикник в горы, сплавиться по порогам реки Черный Черемош на рафте, пострелять на пейнтболе или покататься на лошадях или квадроциклах по горам.

Прокат квадроцикла – 750 грн с человека за час;

Прокат велосипеда – 100 грн с человека за час;

Прокатиться на лошади в сопровождении инструктора – 200 грн за два часа;

Пейнтбол – 200 грн с человека за игру (неограниченное время);

Джипинг – от 800 грн за поездку с семьей;

Рафтинг – от 400 грн за одного взрослого, ребенок от 6 до 10 лет – 300 грн, до 6 лет – бесплатно.

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