Цены выросли, пляжи забиты туристами: что происходит в популярной Черногории. Эксклюзив

В этом году в популярной Черногории очень большой поток туристов. В основном можно встретить гостей из Украины и соседних стран. При этом цены на курорте значительно увеличились.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса Черногория была закрыта для туристов и таким образом сильно пострадал бизнес, поэтому в этом сезоне предприниматели пытаются "отбить" потери. Подробней о том, что происходит на известном курорте – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказала журналисту OBOZREVATEL туристка Лариса, на сегодняшний день в Черногории очень много отдыхающих из соседних стран и Украины, при этом россиян мало, так как прямых рейсов для них туда нет. В Будве пляжи забиты людьми, но в других городах их значительно меньше.

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"Местные жители говорят, что цены выросли в этом году. С защитными масками и дистанцией тут не заморачиваются, так как страна в прошлом году была закрыта, многие рестораны до сих пор не открылись, поэтому бизнес сильно пострадал. В этом году все разрешают и открывают, так как хотят отбить потери", – сообщила украинка.

Как оказалось, на популярном курорте не заморачиваются с защитными масками и соблюдением дистанции. В аэропорту и различных заведениях никто не меряет температуру при входе, а по магазинах можно ходить со спущенной маской и рабочий персонал не сделает вам замечание. По словам туристки, единственное – требуют носить средство защиты в ресторанах отелей.

"В магазин можно зайти без маски, в сувенирный и даже на рынок, никто замечание не сделает. В отелях с масками строже, но только на ресепшене и в ресторане, так как они боятся коронавируса. Везде написано про маски и дистанцию, но это все ради галочки", – отметила отдыхающая Лариса.

Общественный транспорт Черногории забит пассажирами, и при этом все ездят со спущенными масками на лице. Так же со средствами защиты поступают обслуживающий персонал и продавцы в магазинах.

"Если магазин брендовый, то маска должна быть на носу. В Черногории сейчас активно строят много новых вилл и отелей. В общем, в этом году все разрешено и мало кто обращает внимание на карантинные правила. Дискотеки, аттракционы – все работает", – добавила туристка.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский политик Виктор Уколов пожаловался на плохие условия отдыха в Черногории. По его словам, цены там слишком высокие, пляжи переполнены, а в море полно мусора.