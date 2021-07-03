Самые худшие пляжи Грузии, которых следует избегать во время отдыха. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Самые худшие пляжи Грузии, которых следует избегать во время отдыха. Фото

Грузинские пляжи практически все галечные и часто с развитой инфраструктурой: можно арендовать зонтик и шезлонг.

Но при этом они не такие удобные и чистые, как многие привыкли видеть в Турции. Нельзя говорить, что Черноморское побережье Грузии – это идеальное место для пляжного отдыха, поскольку ему далеко до европейских курортов. OBOZREVATEL решил узнать, какие пляжи Грузии лучше обходить стороной, чтобы не испортить свой летний отдых.

1. Малтаква

В 3 км к югу от города Поти есть длинный широкий пляж с мелким серым песком. Издали может показаться, что это место прекрасно подойдет для отдыха у моря. Но есть несколько "но", о которых знают в основном только местные жители.

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Так, в самом Поти купаться трудно из-за порта, поэтому туристы и отдыхающие стекаются именно сюда. Вход в воду пологий, поэтому ветром на берег выбрасывает кучи мусора из моря.

Кроме того, пляж неблагоустроенный. Нет туалетных кабинок и мест для переодевания.

Малтаква – это длинный широкий пляж с мелким серым песком

2. Махинджаури

Махинджаури – это северный пригород Батуми, расположенный в 5 километрах от его центра. Здесь находится железнодорожный вокзал Батуми, а также Ботанический сад. Несмотря на отдаленность от центра курорта, чистота пляжа и моря в Махинджаури оставляет желать лучшего.

Однако жилье здесь значительно дешевле, чем в Батуми. Если вы и планируете приехать сюда, чтобы сэкономить на проживании, лучше арендовать авто, чтобы проехать вдоль пляжной линии и найти чистый заход в море.

Недалеко от пляжа Махинджаури находится железнодорожный вокзал Батуми

3. Григолети

Этот небольшой пляж на западе Грузии славится своим черным магнитным песком, поэтому туристов здесь всегда много. На пляже практически постоянно валяются пластиковые бутылки, бумага и пакеты.

На пляже практически всегда валяются пластиковые бутылки, бумага и пакеты, а это приманивает бездомных собак

Также, несмотря на популярность у отдыхающих, власти не позаботились об инфраструктуре пляжа: на Григолети нет ни шезлонгов, ни зонтов от солнца. Более того, в самом поселке будет тяжело найти где пообедать, там практически нет магазинов и кафе.

Кроме того, здесь часто гуляют бездомные собаки.

На Григолети нет ни шезлонгов, ни зонтов от солнца

4. Чакви

В 17 км от Батуми, в поселке Чакви расположился широкий мелкогалечный пляж длиной 6 километров. Здесь нет благоустроенной набережной и дорожек для катания на велосипеде, а также сувенирных лавок и мест, где можно купить пиво или мороженое.

Также Чакви не подойдет для отдыха с детьми: волны здесь очень большие, поэтому сюда часто приезжают серферы.

Как итог, в интернете много плохих отзывов об этом пляже, в особенности, от тех, кто привык к пляжной инфраструктуре и вечерним развлечениям.

Пляж в Чакви не подойдет для отдыха с детьми из-за постоянных волн

5. Цихисдзири

Цихисдзири – это самый непопулярный курорт среди всех черноморских. Этот поселок находится в 20 километрах от Батуми и в 8 – от Кобулети. Сюда забредают в основном туристы, которые любят исторические памятники, а не пляжный ленивый отдых. Дело в том, что в Цихисдзири расположилась Византийская крепость Петра. Она стоит на высоте 80 метров над уровнем моря.

Главный пляж поселка находится прямо под этой горой, к нему можно спуститься по еле заметным тропинкам. Развлечений здесь никаких нет, из жилья – только частный сектор.

Цихисдзири – это самый непопулярный курорт среди всех черноморских.

Отметим, что самыми грязными в разгар туристического сезона (июль-август) считаются пляжи Батуми и Уреки. В эти месяцы там довольно мутная вода, которая к осени приходит в норму и приобретает прозрачно-голубой цвет.

OBOZREVATEL ранее писал о грязном пляже в Приморске и жилье минимум за 850 грн в сутки, а за гостиничный номер с кондиционером придется заплатить и вовсе от 1000 грн за ночь.

Также мы сравнивали цены и качество отдыха в Грузии и Болгарии. Ведь если Грузию любят за национальную кухню и уникальную культуру, то Болгария привлекает идеальными песчаными пляжами.

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