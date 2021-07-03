Самые худшие пляжи Грузии, которых следует избегать во время отдыха. Фото

Грузинские пляжи практически все галечные и часто с развитой инфраструктурой: можно арендовать зонтик и шезлонг.

Но при этом они не такие удобные и чистые, как многие привыкли видеть в Турции. Нельзя говорить, что Черноморское побережье Грузии – это идеальное место для пляжного отдыха, поскольку ему далеко до европейских курортов. OBOZREVATEL решил узнать, какие пляжи Грузии лучше обходить стороной, чтобы не испортить свой летний отдых.

1. Малтаква

В 3 км к югу от города Поти есть длинный широкий пляж с мелким серым песком. Издали может показаться, что это место прекрасно подойдет для отдыха у моря. Но есть несколько "но", о которых знают в основном только местные жители.

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Так, в самом Поти купаться трудно из-за порта, поэтому туристы и отдыхающие стекаются именно сюда. Вход в воду пологий, поэтому ветром на берег выбрасывает кучи мусора из моря.

Кроме того, пляж неблагоустроенный. Нет туалетных кабинок и мест для переодевания.

2. Махинджаури

Махинджаури – это северный пригород Батуми, расположенный в 5 километрах от его центра. Здесь находится железнодорожный вокзал Батуми, а также Ботанический сад. Несмотря на отдаленность от центра курорта, чистота пляжа и моря в Махинджаури оставляет желать лучшего.

Однако жилье здесь значительно дешевле, чем в Батуми. Если вы и планируете приехать сюда, чтобы сэкономить на проживании, лучше арендовать авто, чтобы проехать вдоль пляжной линии и найти чистый заход в море.

3. Григолети

Этот небольшой пляж на западе Грузии славится своим черным магнитным песком, поэтому туристов здесь всегда много. На пляже практически постоянно валяются пластиковые бутылки, бумага и пакеты.

Также, несмотря на популярность у отдыхающих, власти не позаботились об инфраструктуре пляжа: на Григолети нет ни шезлонгов, ни зонтов от солнца. Более того, в самом поселке будет тяжело найти где пообедать, там практически нет магазинов и кафе.

Кроме того, здесь часто гуляют бездомные собаки.

4. Чакви

В 17 км от Батуми, в поселке Чакви расположился широкий мелкогалечный пляж длиной 6 километров. Здесь нет благоустроенной набережной и дорожек для катания на велосипеде, а также сувенирных лавок и мест, где можно купить пиво или мороженое.

Также Чакви не подойдет для отдыха с детьми: волны здесь очень большие, поэтому сюда часто приезжают серферы.

Как итог, в интернете много плохих отзывов об этом пляже, в особенности, от тех, кто привык к пляжной инфраструктуре и вечерним развлечениям.

5. Цихисдзири

Цихисдзири – это самый непопулярный курорт среди всех черноморских. Этот поселок находится в 20 километрах от Батуми и в 8 – от Кобулети. Сюда забредают в основном туристы, которые любят исторические памятники, а не пляжный ленивый отдых. Дело в том, что в Цихисдзири расположилась Византийская крепость Петра. Она стоит на высоте 80 метров над уровнем моря.

Главный пляж поселка находится прямо под этой горой, к нему можно спуститься по еле заметным тропинкам. Развлечений здесь никаких нет, из жилья – только частный сектор.

Отметим, что самыми грязными в разгар туристического сезона (июль-август) считаются пляжи Батуми и Уреки. В эти месяцы там довольно мутная вода, которая к осени приходит в норму и приобретает прозрачно-голубой цвет.

OBOZREVATEL ранее писал о грязном пляже в Приморске и жилье минимум за 850 грн в сутки, а за гостиничный номер с кондиционером придется заплатить и вовсе от 1000 грн за ночь.

Также мы сравнивали цены и качество отдыха в Грузии и Болгарии. Ведь если Грузию любят за национальную кухню и уникальную культуру, то Болгария привлекает идеальными песчаными пляжами.