Грузия или Болгария: сравнение пляжей, цен на отдых и достопримечательностей. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Грузия или Болгария: сравнение пляжей, цен на отдых и достопримечательностей. Фото

Порой выбор, куда полететь летом за границу может вызвать трудности. Нужно учитывать множество факторов: наличие рейсов из своего города, правила въезда во время пандемии и так далее.

Но бывает еще сложнее, когда вроде бы и та, и та страна отлично подходят, но какие-то критерии мешают определиться. OBOZREVATEL решил помочь украинским туристам и сделал сравнение двух популярных стран для летнего морского отдыха: Грузии и Болгарии.

Ведь если Грузию любят за национальную кухню и уникальную культуру, то Болгария привлекает песчаными пляжами и хорошими возможностями для молодежного и семейного отдыха.

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Грузия

  • Условия въезда

Перед вылетом в Грузию нужно заполнить форму на сайте, которую попросят предоставить перед посадкой на самолет при вылете из Украины. Кроме того, следует сдать ПЦР-тест с результатом на английском и QR-кодом не позже чем за 72 часа (или иметь справку о пройденном полном курсе вакцинирования).

Также на третий день пребывания в Грузии потребуется сдать тест за свой счет.

На третий день пребывания в Грузии нужно сдать тест за свой счет.

  • Климат

Западная часть Грузии находится в зоне субтропиков, а восточная – в переходной зоне между субтропиками и умеренно-континентальным климатом. Погода в стране зависит по большему счету от гор. Из-за них зимой на равнинах температура в среднем составляет +5°C, а в горных районах может упасть до -20°C.

Западная часть Грузии находится в зоне субтропиков, а восточная – в переходной зоне

Лето долгое и жаркое. Средняя дневная температура в июне – +26°C. В середине лета температура воздуха нередко поднимается и до 40°C, море тоже быстро прогревается до +25°C.

  • Жилье

Большая часть грузинских гостиниц относится к категории 3 звезды. Туристы получают стандартный сервис по умеренной цене, однако чаще всего без питания по системе "все включено". Привычного отдыха в пятизвездочном отеле и по "турецким" ценам пакетных туров здесь не найти.

Так, путевка с перелетом из Киева в Батуми и отдых в трехзвездочном отеле без питания на 6 ночей обойдется двоим от 14 500 грн.

Большая часть грузинских гостиниц относится к категории 3 звезды

Также большинство курортных отелей имеют свои галечные пляжи.

  • Питание

Грузинская кухня славится вкуснейшими блюдами, многие из которых позаимствовали другие страны. Поэтому есть смысл ехать в эту страну для гастропутешествия и кушать самостоятельно в местных кафе и ресторанах. Так, в меню каждого туриста неизменно будет хачапури, суп харчо, чахохбили и хинкали. Кроме того, стоит попробовать разнообразные мясные закуски и грузинское вино.

Грузинская кухня отличается своим особенным колоритом

Отметим, что в стране действует комендантский час с 23:00 до 4:00, но все заведения работают в обычном режиме.

  • Пляжи

В Грузии качественные пляжи с развитой инфраструктурой можно найти в Батуми. Кроме того, следует помнить, что все местные пляжи галечные, поэтому сильно нагреваются под солнцем, из-за чего по ним не рекомендуют ходить босиком.

Также самыми популярными и живописными пляжами в Грузии являются:

  • Галечный пляж в поселке Сарпи, в Аджарии – славится идеально прозрачным морем и удобным входом в воду.

  • Магнетити – покрыт черным магнитным песком, но там нет раздевалок и туалетов. Автотуристы предпочитают останавливаться в сосновом лесу неподалеку от пляжа.

Пляж Магнетити покрыт черным магнитным песком. Там всегда много отдыхающих летом

  • Зеленый мыс – нравится поклонникам серфинга и дайверам.

  • Кобулети – пляж защищен горами, поэтому там нет холодных ветров.

Пляж Кобулети окружают горы, поэтому там теплее, чем на других морских курортах Грузии

  • Достопримечательности и экскурсии

Любителям старины отдых в Грузии откроет прекрасные возможности насладиться историческими памятниками архитектуры. Многие из них сохранились в первозданном виде:

  • административный район Дзвели Тбилиси;

  • исторический район Абанотубани;

Абанотубани – древнейший район Тбилиси.

  • замок Ананури;

  • монастырь Гелати;

  • крепость Нарикала;

  • пещерный монастырский комплекс Вардзиа.

Болгария

  • Условия въезда

Украинцам, которые собираются отправиться в Болгарию с туристической целью, нужно предоставить такие документы:

  • сертификат о завершении программы вакцинации против COVID-19;

  • негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до пересечения границы;

  • справку о наличии антител на COVID-19.

Эти правила действуют с 1 июня до 31 июля 2021 года. С августа требования могут измениться.

Детям до пяти лет можно ехать в Болгарию без теста

Детям до пяти лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без наличия этих документов.

  • Климат

Большая часть Болгарии находится в зоне умеренно-континентального климата. Даже зимой температура редко опускается ниже +2°C, а летом воздух прогревается до +30°C, что как нельзя лучше подходит для морского отдыха.

Июль и август в стране – самые жаркие месяцы, когда море прогревается до +25°C и пляжи до отказа заполняются отдыхающими.

  • Жилье

В Болгарии есть множество отелей на любой вкус: от небольших частных гостиниц до люксовых заведений. Стандартный номер в бюджетном отеле Бялы или Созополя обойдется двоим в минимум 9 тысяч гривен на 6 ночей с перелетом из Киева. Однако, питаться нужно будет за пределами отеля в ресторанах или кафе.

В Болгарии есть множество отелей на любой вкус

Отели Варны и Бургаса похожи на турецкие и расположены рядом с туристическими объектами и морем. Курортные гостиницы Солнечного берега идеально подходят для отдыха с детьми.

  • Питание

Как правило, болгарские отели работают по одной из этих схем: "завтрак", "завтрак-ужин" или "полный пансион". Если вы хотите сосредоточиться на отдыхе, выбирайте "полный пансион". Однако, турагенты чаще предлагают отели только с завтраками (ценовой выбор больше). Также в Болгарии следует попробовать блюда национальной кухни, чтобы почувствовать колорит местных заведений.

В Болгарии следует попробовать блюда национальной кухни, чтобы почувствовать колорит местных заведений.

Сэкономить на еде можно, покупая продукты в супермаркетах. За 100-150$ на человека можно позволить себе несколько обедов в ресторане, небольшой шопинг и посещение нескольких самых интересных болгарских курортов. А вот с расчетом на 200$ на одного на неделю можно не отказывать себе ни в чем.

  • Пляжи

Если сравнивать пляжи Грузии и Болгарии, то по степени развития инфраструктуры и удобству лидирует последняя.

Между Бургасом и Варной находится курортный город Обзор, отдых в котором рекомендуют людям, страдающим от бронхиальной астмы и заболеваний дыхательных путей. Молодежь выбирает Золотые пески за бурную ночную жизнь и разнообразные развлечения.

Если сравнивать пляжи Грузии и Болгарии, то по степени развития инфраструктуры и удобству лидирует последняя.

  • Достопримечательности и экскурсии

Средняя цена за интересную экскурсию по Болгарии – 50-75$. В большинстве случаев эти же достопримечательности можно посетить самостоятельно в 2-3 раза дешевле общественным транспортом. Самыми знаменитыми достопримечательностями Болгарии являются:

  • мечеть Баня-Баши;

  • памятник-храм св. Александра Невского;

  • знаменитая крепость Седрика.

Мечеть Баня-Баши в Болгарии – одна из главных достопримечательностей страны

Популярностью у туристов также пользуются старинные города Пловдив, Велико Тырново и Арбанаси, Несебр и Созополь.

Грузия или Болгария: сравнение пляжей, цен на отдых и достопримечательностей. Фото

OBOZREVATEL ранее писал о том, сколько стоят путевки в Болгарию и какие самые знаменитые города и курорты нужно посетить, а также какую страну лучше выбрать для отпуска: Албанию или Турцию. Сравнение цен и достопримечательностей.

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