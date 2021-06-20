Грузия или Болгария: сравнение пляжей, цен на отдых и достопримечательностей. Фото

Порой выбор, куда полететь летом за границу может вызвать трудности. Нужно учитывать множество факторов: наличие рейсов из своего города, правила въезда во время пандемии и так далее.

Но бывает еще сложнее, когда вроде бы и та, и та страна отлично подходят, но какие-то критерии мешают определиться. OBOZREVATEL решил помочь украинским туристам и сделал сравнение двух популярных стран для летнего морского отдыха: Грузии и Болгарии.

Ведь если Грузию любят за национальную кухню и уникальную культуру, то Болгария привлекает песчаными пляжами и хорошими возможностями для молодежного и семейного отдыха.

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Условия въезда

Перед вылетом в Грузию нужно заполнить форму на сайте, которую попросят предоставить перед посадкой на самолет при вылете из Украины. Кроме того, следует сдать ПЦР-тест с результатом на английском и QR-кодом не позже чем за 72 часа (или иметь справку о пройденном полном курсе вакцинирования).

Также на третий день пребывания в Грузии потребуется сдать тест за свой счет.

Климат

Западная часть Грузии находится в зоне субтропиков, а восточная – в переходной зоне между субтропиками и умеренно-континентальным климатом. Погода в стране зависит по большему счету от гор. Из-за них зимой на равнинах температура в среднем составляет +5°C, а в горных районах может упасть до -20°C.

Лето долгое и жаркое. Средняя дневная температура в июне – +26°C. В середине лета температура воздуха нередко поднимается и до 40°C, море тоже быстро прогревается до +25°C.

Жилье

Большая часть грузинских гостиниц относится к категории 3 звезды. Туристы получают стандартный сервис по умеренной цене, однако чаще всего без питания по системе "все включено". Привычного отдыха в пятизвездочном отеле и по "турецким" ценам пакетных туров здесь не найти.

Так, путевка с перелетом из Киева в Батуми и отдых в трехзвездочном отеле без питания на 6 ночей обойдется двоим от 14 500 грн.

Также большинство курортных отелей имеют свои галечные пляжи.

Питание

Грузинская кухня славится вкуснейшими блюдами, многие из которых позаимствовали другие страны. Поэтому есть смысл ехать в эту страну для гастропутешествия и кушать самостоятельно в местных кафе и ресторанах. Так, в меню каждого туриста неизменно будет хачапури, суп харчо, чахохбили и хинкали. Кроме того, стоит попробовать разнообразные мясные закуски и грузинское вино.

Отметим, что в стране действует комендантский час с 23:00 до 4:00, но все заведения работают в обычном режиме.

Пляжи

В Грузии качественные пляжи с развитой инфраструктурой можно найти в Батуми. Кроме того, следует помнить, что все местные пляжи галечные, поэтому сильно нагреваются под солнцем, из-за чего по ним не рекомендуют ходить босиком.

Также самыми популярными и живописными пляжами в Грузии являются:

Галечный пляж в поселке Сарпи , в Аджарии – славится идеально прозрачным морем и удобным входом в воду.

Магнетити – покрыт черным магнитным песком, но там нет раздевалок и туалетов. Автотуристы предпочитают останавливаться в сосновом лесу неподалеку от пляжа.

Зеленый мыс – нравится поклонникам серфинга и дайверам.

Кобулети – пляж защищен горами, поэтому там нет холодных ветров.

Достопримечательности и экскурсии

Любителям старины отдых в Грузии откроет прекрасные возможности насладиться историческими памятниками архитектуры. Многие из них сохранились в первозданном виде:

административный район Дзвели Тбилиси;

исторический район Абанотубани;

замок Ананури;

монастырь Гелати;

крепость Нарикала;

пещерный монастырский комплекс Вардзиа.

Условия въезда

Украинцам, которые собираются отправиться в Болгарию с туристической целью, нужно предоставить такие документы:

сертификат о завершении программы вакцинации против COVID-19;

негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до пересечения границы;

справку о наличии антител на COVID-19.

Эти правила действуют с 1 июня до 31 июля 2021 года. С августа требования могут измениться.

Детям до пяти лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без наличия этих документов.

Климат

Большая часть Болгарии находится в зоне умеренно-континентального климата. Даже зимой температура редко опускается ниже +2°C, а летом воздух прогревается до +30°C, что как нельзя лучше подходит для морского отдыха.

Июль и август в стране – самые жаркие месяцы, когда море прогревается до +25°C и пляжи до отказа заполняются отдыхающими.

Жилье

В Болгарии есть множество отелей на любой вкус: от небольших частных гостиниц до люксовых заведений. Стандартный номер в бюджетном отеле Бялы или Созополя обойдется двоим в минимум 9 тысяч гривен на 6 ночей с перелетом из Киева. Однако, питаться нужно будет за пределами отеля в ресторанах или кафе.

Отели Варны и Бургаса похожи на турецкие и расположены рядом с туристическими объектами и морем. Курортные гостиницы Солнечного берега идеально подходят для отдыха с детьми.

Питание

Как правило, болгарские отели работают по одной из этих схем: "завтрак", "завтрак-ужин" или "полный пансион". Если вы хотите сосредоточиться на отдыхе, выбирайте "полный пансион". Однако, турагенты чаще предлагают отели только с завтраками (ценовой выбор больше). Также в Болгарии следует попробовать блюда национальной кухни, чтобы почувствовать колорит местных заведений.

Сэкономить на еде можно, покупая продукты в супермаркетах. За 100-150$ на человека можно позволить себе несколько обедов в ресторане, небольшой шопинг и посещение нескольких самых интересных болгарских курортов. А вот с расчетом на 200$ на одного на неделю можно не отказывать себе ни в чем.

Пляжи

Если сравнивать пляжи Грузии и Болгарии, то по степени развития инфраструктуры и удобству лидирует последняя.

Между Бургасом и Варной находится курортный город Обзор, отдых в котором рекомендуют людям, страдающим от бронхиальной астмы и заболеваний дыхательных путей. Молодежь выбирает Золотые пески за бурную ночную жизнь и разнообразные развлечения.

Достопримечательности и экскурсии

Средняя цена за интересную экскурсию по Болгарии – 50-75$. В большинстве случаев эти же достопримечательности можно посетить самостоятельно в 2-3 раза дешевле общественным транспортом. Самыми знаменитыми достопримечательностями Болгарии являются:

мечеть Баня-Баши;

памятник-храм св. Александра Невского;

знаменитая крепость Седрика.

Популярностью у туристов также пользуются старинные города Пловдив, Велико Тырново и Арбанаси, Несебр и Созополь.

OBOZREVATEL ранее писал о том, сколько стоят путевки в Болгарию и какие самые знаменитые города и курорты нужно посетить, а также какую страну лучше выбрать для отпуска: Албанию или Турцию. Сравнение цен и достопримечательностей.