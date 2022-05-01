Россиянка в Латвии набросилась на украинку: бросалась гривнами и кричала, что мы сами себя бомбим

Одиозная русскоговорящая женщина в Латвии набросилась на украинку с ребенком. Неизвестная россиянка сначала поинтересовалась у собеседников, откуда они родом, а потом начала на них замахиваться, бросаться гривнами из кошелька и кричать, что Россия помогает Украине, а украинцы "сами себя бомбят".

Ситуацией поделилась украинская инфлюэнсерша в своем Instagram. Инцидент произошел 29 апреля на улицах Риги (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам автора ролика, неизвестная бабушка подошла к ним и вежливо спросила, не из Украины ли они приехали. Получив положительный ответ, собеседница начала доставать свой кошелек, из-за чего украинка, вероятно, подумала, что женщина хочет им материально помочь и поспешила сказать, что ни в чем не нуждается.

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Однако дальнейшие действия россиянки сильно отличались от того, что сначала пришло в голову инфлюэнсерше, стоявшей с ребенком.

"А она давай бросаться украинскими гривнами, мол какие-то украинцы оставили в какой-то тележке. Говорила, что нам помогают, а мы к*нченые, что россияне нас не бомбят, а мы обманываем", – написала автор видео.

По ее словам, кроме словесного нападения, россиянка пыталась остановить их и хватала ребенка. На ролике видно, что одиозная женщина хотела выбить из рук украинки телефон, на который та попыталась зафиксировать инцидент.

Только заметив камеру, женщина начала сдерживать свои эмоции и кричать, чтобы ее перестали снимать, ведь для этого вроде бы сначала нужно было спросить у нее разрешения.

Сравнивая свою встречу с подобным инцидентом в Швеции, где россиянка унижала и обзывала украинку, автор видео из Латвии подчеркнула, что ей попалась менее "долбонутая" женщина.

"Хотя, моя далеко от нее не ушла, за ребенка хваталась. Я уже не знала что делать, не буду же я с бабкой биться. Будьте осторожны, в странах по типу Латвии, таких теток неадекватных много", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянка по имени Оксана Маряхина пожаловалась, что украинцы избили ее с друзьями в Греции. По словам "пострадавшей" схватка происходила из-за того, что они кричали "Слава России".