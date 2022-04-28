newspaper

Россиянка пожаловалась, что ее и друзей избили украинцы в Греции за крик "Слава России!"

Катерина Малай
Места
2 минуты
2,1 т.
Россиянка пожаловалась, что ее и друзей избили украинцы в Греции за крик 'Слава России!'

Россиянка по имени Оксана Маряхина пожаловалась, что ее с друзьями, кричащими "Слава России!" перед украинцами, избили в Греции. Компания молодых людей из РФ якобы не была настроена на потасовку, а просто решила выкрикнуть им в ответ.

Как следствие, она показала разбитые голову, лицо и заявила, что на нее набросились "с ногами и железными кастетами 30 человек". Об этом сообщили пропагандисты из "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно истории "жертвы", она с друзьями-россиянами праздновала Пасху на пляже "Агиос Комас" в Афинах, а недалеко возле них расположилась компания из 30 украинцев, некоторых Маряхина хорошо знала.

Видео дня

По ее словам, якобы, когда ее компания начала расходиться и она осталась с двумя товарищами, их "соседи" выкрикнули "Слава Украине!", на что россияне, недолго думая, ответили "Слава России!".

Россиянка пожаловалась, что ее с друзьями, кричащими "Слава России!" перед украинцами, избили

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли биться с какими-то предметами в руках", – заявила путинистка.

Увидев среди украинцев знакомые лица, Маряхина попыталась разнять потасовку, за что якобы получила кастетом в лицо от знакомого парня.

"Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах", – пожаловалась она.

Маряхина показала "побои"

По словам россиянки, прохожие вызвали "очень долго ехавшие" правоохранительные органы, поэтому украинцы якобы успели убежать.

"Эти люди хотели этой потасовки. Они выжидали, когда нас станет меньше. У нас компания была большая, но к вечеру все разошлись. Мы ни о чем не сожалеем", – заявила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне на Майорке пожаловались, что на их домах рисуют разные граффити, начал действовать запрет на посещение салонов красоты, а также российских детей не допускают к внеклассным занятиям.