Россиянка по имени Оксана Маряхина пожаловалась, что ее с друзьями, кричащими "Слава России!" перед украинцами, избили в Греции. Компания молодых людей из РФ якобы не была настроена на потасовку, а просто решила выкрикнуть им в ответ.

Как следствие, она показала разбитые голову, лицо и заявила, что на нее набросились "с ногами и железными кастетами 30 человек". Об этом сообщили пропагандисты из "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно истории "жертвы", она с друзьями-россиянами праздновала Пасху на пляже "Агиос Комас" в Афинах, а недалеко возле них расположилась компания из 30 украинцев, некоторых Маряхина хорошо знала.

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По ее словам, якобы, когда ее компания начала расходиться и она осталась с двумя товарищами, их "соседи" выкрикнули "Слава Украине!", на что россияне, недолго думая, ответили "Слава России!".

"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли биться с какими-то предметами в руках", – заявила путинистка.

Увидев среди украинцев знакомые лица, Маряхина попыталась разнять потасовку, за что якобы получила кастетом в лицо от знакомого парня.

"Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах", – пожаловалась она.

По словам россиянки, прохожие вызвали "очень долго ехавшие" правоохранительные органы, поэтому украинцы якобы успели убежать.

"Эти люди хотели этой потасовки. Они выжидали, когда нас станет меньше. У нас компания была большая, но к вечеру все разошлись. Мы ни о чем не сожалеем", – заявила пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне на Майорке пожаловались, что на их домах рисуют разные граффити, начал действовать запрет на посещение салонов красоты, а также российских детей не допускают к внеклассным занятиям.