Медузы не дают покоя, а море холодное: туристы рассказали об отдыхе в Геническе и Затоке. Видео

В Одессе за последние несколько недель вода в Черном море не только приобрела зеленый цвет, но и существенно стала прохладнее. Так, за последние три дня температура воды снизилась на семь градусов. А вот на Азовском море появилось много медуз.

Соответствующие ролик были опубликованы на Youtube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Большинство туристов заметили, что купаться стало совсем некомфортно.

Так, отдыхающие сообщили, что на Азовском море сейчас "нашествие медуз". По кадрам видно, что в воду практически невозможно зайти, поскольку очень большое количество медуз.

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"Ними усеяно все море. Там где солнце чуть дальше светит, вообще нереально", – рассказывали отдыхающие.

Кроме того, туристы пожаловались на холодную воду в Черном море. Сейчас температура воды на побережье колеблется от 15 до 17 градусов.

Оказывается, холодная вода на одесских пляжах явление довольно частое и оно встречается в июне и июле. Его продолжительность – от двух до 10 суток. Комфортная температура для купания – выше 21 градуса.

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