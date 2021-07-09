Медузы жалят, но на пляже аншлаг: туристы показали свежие видео из Кирилловки

В разгар летнего сезона 2021 туристы массово хлынули отдыхать на море. Несмотря на переменчивую погоду и шторм, на пляжах Азовского моря собираются сотни людей.

OBOZREVATEL собрал свежие видео из поселка Кирилловка, где блогеры показали медуз и штормовое Азовское побережье. Отдыхающие утверждают, что потратили средства на отпуск зря, ведь загорали и купались с детьми лишь несколько раз, поскольку лили дожди.

"Пока я плавал в нескольких метрах от берега, встретил около 15 медуз. Они обитают на дне и жалят ноги", – рассказал турист на Youtube-канале о своем опыте отдыха в Кирилловке.

Видео дня

Туристы вынуждены переступать через мертвых медуз, которых выбрасывает море на пляж. Если заплывать на глубину, можно наткнуться на огромных морских обитателей, которые оставляют ожоги на теле. Отдыхающие уже привыкли к надоедливым блохам вблизи берега. Их стало гораздо меньше, чем в июне.

Последние несколько недель в Кирилловке был сильный шторм, затянутое небо и ветер. В период с 9 по 15 июля температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов, возможны грозы. Море прогрелось до +26 градусов.

Даже неутешительный прогноз погоды не пугает отдыхающих, ведь по дороге в Кирилловку каждые выходные появляются километровые пробки. Из-за сильных волн не все туристы решаются купаться, поскольку это может быть опасно. Синоптики обещают на середину июля жаркую и солнечную погоду, а также спокойное море.

Туристы пытаются найти локации, где меньше людей. В Кирилловке приблизительно 20 километров Азовского побережья. На Федотовой косе всегда море чище, чем на Центральном пляже, туда в основном ездят отдыхать местные. Чтобы добраться в безлюдное место нужно из Кирилловки отправиться в село Степок на дикие пляжи, где нет ничего, кроме живописных морских пейзажей.

Ранее OBOZREVATEL показывал: