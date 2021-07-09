Медузы жалят, но на пляже аншлаг: туристы показали свежие видео из Кирилловки
В разгар летнего сезона 2021 туристы массово хлынули отдыхать на море. Несмотря на переменчивую погоду и шторм, на пляжах Азовского моря собираются сотни людей.
OBOZREVATEL собрал свежие видео из поселка Кирилловка, где блогеры показали медуз и штормовое Азовское побережье. Отдыхающие утверждают, что потратили средства на отпуск зря, ведь загорали и купались с детьми лишь несколько раз, поскольку лили дожди.
"Пока я плавал в нескольких метрах от берега, встретил около 15 медуз. Они обитают на дне и жалят ноги", – рассказал турист на Youtube-канале о своем опыте отдыха в Кирилловке.
Туристы вынуждены переступать через мертвых медуз, которых выбрасывает море на пляж. Если заплывать на глубину, можно наткнуться на огромных морских обитателей, которые оставляют ожоги на теле. Отдыхающие уже привыкли к надоедливым блохам вблизи берега. Их стало гораздо меньше, чем в июне.
Последние несколько недель в Кирилловке был сильный шторм, затянутое небо и ветер. В период с 9 по 15 июля температура воздуха будет колебаться от +27 до +32 градусов, возможны грозы. Море прогрелось до +26 градусов.
Даже неутешительный прогноз погоды не пугает отдыхающих, ведь по дороге в Кирилловку каждые выходные появляются километровые пробки. Из-за сильных волн не все туристы решаются купаться, поскольку это может быть опасно. Синоптики обещают на середину июля жаркую и солнечную погоду, а также спокойное море.
Туристы пытаются найти локации, где меньше людей. В Кирилловке приблизительно 20 километров Азовского побережья. На Федотовой косе всегда море чище, чем на Центральном пляже, туда в основном ездят отдыхать местные. Чтобы добраться в безлюдное место нужно из Кирилловки отправиться в село Степок на дикие пляжи, где нет ничего, кроме живописных морских пейзажей.
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