Туристы пожаловались на отдых в Железном Порту: холодное море, нашествие комаров и другие 'сюрпризы'

Туристы неприятно удивлены отдыхом в Железном Порту (Херсонская область). Они жалуются на холодное море, водоросли на побережье, а также аномальное нашествие комаров. Несмотря на это, людей на курорте очень много.

Подробней о том, чем запомнится отдыхающим Железный Порт в 2021 году, OBOZREVATEL узнал благодаря обзорам блогеров. Один из них, приехавший туда из Шепетовки, был неприятно удивлен соотношением цены и качества. Мужчина утверждает, что за эти деньги можно "спокойно улететь в Турцию".

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"Минимум рассчитывайте на тысячу гривен в день, – рассказывает мужчина на видео. – Кроме этого, учитывайте дорогу и жилье. Наверное, лучше взять любую "троечку" в Турции и не думать вообще о том, что поесть. Там не будет холодного моря – грязного, с медузами. Хотя думайте сами, наверняка, найдутся любители экстремального туризма, которые захотят поехать в Железный порт".

Цены на курорте не самые низкие: шашлык (100 г) – от 55 грн, стейк (100 г) – 65 грн, дорадо (100 г) – 75 грн, люля-кебаб (100 г) – 130 грн.

Среди главных минусов отдыха в Железном порту – огромное количество комаров. Отдыхающие утверждают, что без спреев туда лучше не ехать. Огорчают и кучи водорослей на пляже.

"Комары в этом году – злые и ужасные. Говорят, даже с пристани мужика утащили в открытое море, – шутит турист из Хмельницкой области. – Так что запасайтесь специальными средствами – покупайте спирали, спреи".

А вот харьковская блогерша по имени Таня пожаловалась на холодное море. "Вода – ледяная, очень холодно. Народу – тьма. Комары летают целый день, а вечером – просто съедают, – рассказывает женщина в ролике на YouTube. – Жилье можно найти на любой кошелек, начиная от 80 грн, но придется идти к морю минут 20 пешком. Номер на первой линии стоит от тысячи гривен. Есть, например, номер на втором этаже, трехместный. Со всеми удобствами – с кондиционером. Близко к морю. Цена – 600 гривен".

По словам Тани, медуз в море не очень много, хотя она видела несколько маленьких. "Ну и вода очень мутная, сложно разглядеть. Блох, как в Бердянске, нет", – резюмировала туристка.

Напомним, ранее блогер Евгений Панюта рассказал об особенностях отдыха в Геническе (Херсонская область) на Азовском море. Он выяснил, насколько чистое море на курорте, а также сделал короткий обзор цен на питание.

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