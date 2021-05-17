Названа новая звездная ведущая сезона 'Орел и Решка. Земляне'

Украинская певица Мишель Андраде (Michelle Andrade) стала ведущей нового сезона "Орел и Решка. Земляне". В партнеры ей выбрали блогера Кирилла Макашова.

Новый канал в июне покажет неожиданный формат тревел-шоу, в котором особое внимание уделят не машинам и отелям, а людям. Звезды будут ездить в гости к удивительным народам, общаться с местными жителями, узнавать интересные подробности.

Ведущие развенчают популярные стереотипы, действительно ли шотландцы – грубияны, а африканцы предпочитают лечить болезни у шаманов, а не у докторов, а также чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании.

"В реальности все гораздо сложнее, чем это выглядит на экране – возникает много непредсказуемых ситуаций, неожиданных встреч, локаций, персонажей… Но я всегда мечтала общаться с людьми со всего мира, узнавать их истории, и сейчас такими интересными и невероятными встречами наполнен каждый мой день! А я наполнена вдохновением и жаждой приключений!" – отметила Андраде.

Премьера сезона "Земляне" состоится в субботу, 5 июня, в 10:00 на Новом канале, а первые кадры приключений нового сезона вошли в видео на украиноязычную версию песни Michelle.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андраде уже была ведущей шоу "Орел и Решка. 10 лет". Тогда она отправилась на свою родину в Боливию.