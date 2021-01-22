Названы звезды, которые стали новыми ведущими шоу 'Орел и Решка'

13 февраля в эфире Нового канала покажут новый выпуск популярного шоу "Орел и Решка", которому исполняется 10 лет. Так, ведущими проекта стали певица Мишель Андраде и музыкант Алексей Завгородний (Позитив).

Отмечается, что всего запланировано 10 выпусков шоу. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

По словам генерального продюсера проекта Елены Синельниковой, таким образом решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами.

Стоит отметить, что "Орел и Решка" столкнулись со сложностями во время съемок, это связано с пандемией коронавируса. Так, представителям проекта пришлось выбирать только открытые страны и которые не требуют после прилета 14 дней находиться на карантине.

В пресс-службе добавили, что съемочная группа также специально ради Андраде отправилась на родину певицы – Боливию. Кроме того, в этом выпуске певица потратит почти все 100 долларов на то, чтобы купить билет и встретиться со своим отцом, которого не видела три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий популярного тревел-шоу "Орел & Решка" (Новый канал) Антон Зайцев арендовал средневековый замок в Баварии (Германия) и показал, как выглядит элитное жилье.