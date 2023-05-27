На море за копейки: топ самых дешевых курортов Европы

Сколько в 2023 году стоит недельный отпуск на море? Пятьсот, тысячу или две тысячи долларов за человека? Стоимость может быть разной, а вот доходы украинцев, как показывают опросы, в последнее время упали. Поэтому большой популярностью начали пользоваться бюджетные курорты. И речь сейчас не о Турции или Египте, Европе тоже есть что нам предложить.

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Алгарве (Португалия)

Еще несколько десятилетий назад в самом южном португальском регионе в основном жили рыбацкие семьи. Тогда не было даже намека, что здесь разрастутся самые большие и известные курорты страны. В настоящее время регион принимает около 4 миллионов иностранцев ежегодно.

Кстати, здесь любят отдыхать и знаменитости. В частности, в Алгарве "засветились" Пенелопа Крус, Мадонна и Криштиану Роналду.

Не смотря на это, местные курорты до сих пор считаются бюджетными. Здесь, рядом с роскошными виллами, находятся недорогие отели, которые действительно удивят вас низкими ценами и хорошим сервисом. Кроме того, португальский регион славится еще и очень дешевой стоимостью продуктов. К примеру, обед из трех блюд на двоих в фешенебельном ресторане обойдется вам менее чем в $50.

Если вы выберете это направление для своего отпуска, предлагаем присмотреться к таким городам, как Лагуш, Фару и Виламоура. Здесь замечательные виды и много туристических достопримечательностей, так что скучать не придется.

Пафос (Кипр)

Это направление вошло далеко не в одну нашу подборку, и неудивительно. Пафос – невероятно интересный и привлекательный курорт. Он сочетает в себе все самое лучшее, что только можно увидеть на Кипре: поразительную береговую линию, большой выбор отелей, экзотическую кухню, много водных видов спорта и, конечно, десятки интересных экскурсий. И все это по умеренным ценам.

Конечно, размещение вблизи пляжей обойдется вам дорого, поэтому предлагаем выбрать небольшой коттедж или номер ближе к центру города. Кстати, отсюда вам будет удобно добираться как до берега, так и до исторических достопримечательностей, которых здесь немало. Некоторые местные аттракции даже внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Относительно цен на продукты: обед на двоих из трех блюд обойдется в 68 долларов. В данную стоимость не входит алкоголь.

Майорка (Испания)

Кто же не слышал о пляжах Майорки? Этот экзотический остров вызывает целый спектр эмоций у туристов, решивших его посетить. Здесь есть все: от оливковых рощ и спокойных уголков до всемирно известных клубов, которые ежедневно устраивают громкие вечеринки и яркие шоу.

Это направление следует выбрать, если вы любите активный отдых, ведь на острове расположено так много интересного. В частности, стоит пройтись по коридорам замка Бельвер, по узким улочкам старой части Алькудии, поиграть в гольф, посетить парк развлечений Катманду, проехаться на поезде с деревянными вагонами…

Цены на Майорке вас тоже приятно удивят. Так обед на двоих, который мы на этот раз взяли в качестве основного критерия оценки стоимости курорта, обойдется вам не более чем в $70.

Корфу (Греция)

Наверное, это один из самых лучших курортов Греции. Особенно он понравится любителям экскурсионного отдыха. На острове, расположенном на границе с Албанией, переплелись разные культуры: английская, французская, венецианская. Все это создало здесь удивительную атмосферу, которую не найдешь нигде в мире.

Кроме того, местные пляжи действительно заслуживают всех возможных наград. Они подходят как для активного, так и для спокойного отдыха, имеют разные развлечения, в том числе специальные зоны для детей. Так что семейным парам здесь тоже будет чем заняться.

Обед на двоих на греческом острове стоит около $60. За эти деньги вы сможете попробовать первое, второе и вкусный десерт.

Солнечный Берег (Болгария)

Это самое дешевое туристическое направление этой подборки. Болгария славится бюджетными курортами, а этот – самый лучший из них. Солнечный Берег омывается Черным морем, имеет комфортные погодные условия и нравится практически всем туристам.

Молодежь приезжает сюда ради знаменитых вечеринок, где выступают диджеи международного уровня. Семейные пары с детьми ищут здесь парки развлечений и аттракционы. Люди пожилого возраста выбирают этот курорт из-за красивых пляжей и интересных экскурсий. И все они получают то, ради чего приехали в Болгарию.

Стоимость обеда на двоих тут ниже, чем во всех других странах, о которых мы писали. Составляет она меньше $44.

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