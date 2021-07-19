Море кусается, плавают фекалии, а народу – валом: туристы пожаловались на испорченный отдых в Кирилловке
В разгар курортного сезона в поселке Кирилловка туристы жалуются на грязное море с сотнями медуз. Отдыхающие не хотят плавать рядом с фекалиями и мертвыми животными.
OBOZREVATEL собрал свежие фото и видео из Азовского моря. По словам туристов, в море невозможно зайти, ведь яд медуз сильно печет и оставляет ожоги на теле.
В июле Азовское море стало мутного коричневого цвета, поэтому огромных медуз в воде почти не видно. Туристы отдыхают на Центральном пляже, где гниют сотни мертвых морских жителей и стоит резкий запах.
Туристы прогуливались по набережной и увидели, как мимо проплывают фекалии. Такой инцидент в Кирилловке случался неоднократно.
В центре поселка толпы людей, а на паркинге стоят десятки туристических автобусов. Даже в обеденное время на пляже нет свободных мест.
Родители не пускают детей купаться в море, ведь там плавают огромные медузы.
Отдыхающие зареклись, что больше никогда в жизни не поедут в Кирилловку. Они не выдерживают нашествие морских блох, божьих коровок, медуз и комаров.
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