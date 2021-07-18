Отдых на курортах Азовского моря: где самые лучшие пляжи и какие цены на жилье. Инфографика

Летняя жара вынуждает нас думать об отдыхе на море. Однако выбор, в какое место лучше поехать, порой становится настоящей проблемой.

Так, самыми популярными и доступными из года в год остаются курорты Азовского моря: Кирилловка, Бердянск, Мелекино, Геническ и другие.

О том, куда лучше поехать отдыхать летом на побережье Азовского море, где дешевле питаться и в какую сумму обойдется жилье – читайте в материале OBOZREVATEL. Об актуальных ценах на жилье и еду рассказали изданию отдыхающие.

Кирилловка – это одно из немногих направлений пляжного отдыха на Азовском море, где есть множество развлечений на любой вкус.

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Сюда съезжается молодежь, чтобы потанцевать в местных клубах и покурить кальян на пляже, для детей здесь также раздолье – есть дельфинарий, аквапарк, луна-парк, сафари-парк, батуты и водные горки на пляжах.

В Кирилловке и на примыкающих к поселку Федотовой косе и косе Пересыпь также огромный выбор жилья: частный сектор, базы отдыха, палаточный городок и гостиницы. Есть кафе и рынки.

В конце Федотовой косы находится курортный поселок Степок с широкими песчаными пляжами, который примыкает к заповеднику Бирючий остров.

Цена за жилье в сутки: от 150 грн с человека (размещение в частном секторе или гостевом доме, с общим санузлом), отели – от 400 грн с человека. Небольшой коттедж на море можно снять от 1100 грн за сутки.

Город Бердянск расположен, как и Кирилловка, в Запорожской области, но на западном берегу Белосарайского залива. Сюда удобнее всего добираться: прямо в городе есть железно- и автодорожная станции, поэтому сюда ходят прямые поезда и регулярные автобусы.

Также из города курсируют маршрутки к Бердянской косе. Сейчас там работает около ста баз отдыха и оздоровительных учреждений, а пляжи славятся своей чистотой, удобными лежаками и живописными соломенными зонтиками.

Также в городе есть аквапарк (взрослый билет – 580 гривен), дельфинарий (200 грн вход) и зоопарк (200 гривен для взрослых и 150 для детей).

Цена за жилье в сутки: в частном секторе цена отличается в зависимости от района. Так, на улице Курортной (ближе к морю) цены будут начинаться от 400 грн за номер, в районе Слободка (в 10 минутах от моря) – от 150 грн/чел, а в районе Лиски или 3-го пляжа – от 120 грн/чел (одна остановка общественного транспорта или 15-20 минут пешком). Снять двухкомнатную квартиру в Бердянске можно от 600 грн в сутки. Бюджетные отели можно найти за 600 грн/номер, люкс и недалеко от пляжа обойдется уже в 1 300 грн/номер.

Геническ – курортный город в Херсонской области с удобным расположением: сюда регулярно ходят поезда и автобусы. В городе множество развлечений, песчаный берег, а море мелкое, что понравится семьям с маленькими детьми. Также недалеко от Геническа, на Арабатской стрелке, находится курортный поселок Счастливцево с горячими источниками, соленым озером Сиваш и лечебными грязями.

Цены за жилье в сутки: цены в пансионатах стартуют от 200 до 500 грн в сутки, в гостевых домах чуть выше – от 450 до 800 грн в сутки, а номера в гостиницах обойдутся в минимум 500 грн. Также можно подыскать и дешевые варианты жилья в частном секторе за 100-150 грн с человека в сутки.

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Мелекино – это небольшое курортное село в Донецкой области, куда можно легко добраться на машине или поезде через Мариуполь практически из любой точки Украины.

Пляжи имеют протяженность около 7 км мелкого мягкого песка и пологий спуск в воду. Летом море здесь хорошо прогревается и поэтому идеально подходит для отдыха всей семьей. Условно курорт делят на 1-й и 2-й спуск.

Курорты Мелекино обычно выбирают те, кто предпочитает размеренный отдых и близкое проживание к пляжу. Цены ниже среднего, по сравнению с другими морскими курортами.

Цены за жилье в сутки: отелей и больших гостиниц со всеми удобствами в селе не найти, поэтому следует рассматривать варианты проживания в частном секторе, на базе отдыха или в гостевом доме. Так, цены отличаются в зависимости от наличия удобств:

с удобствами на территории – от 100 гривен;

с удобствами на этаже/блоке – от 200-300 гривен;

со всеми удобствами – от 300-600 гривен.

Небольшой курортный поселок Приморский Посад находится практически напротив Новоконстантиновки на противоположном берегу Домузла. Здесь нет шумных развлечений и развитой инфраструктуры, однако спокойный пляжный отдых с чистым морем придется по вкусу отдыхающим.

Цены за жилье в сутки: в Примпосаде можно остановиться в частном секторе, пансионате или на базе отдыха. Можно снять комнату без удобств за 100-200 грн с человека, а можно заселиться в частный домик недалеко от моря за 300-650 грн.

Арабатка славится своей сравнительной дешевизной и спокойным отдыхом вдали от заводов, пыльных шумных дорог и железнодорожных станций.

Инфраструктура практически отсутствует, однако это компенсируется чистым воздухом, глубоким открытым морем, глицериновым озером, горячим источником "Чокрак" и палаточным городком для "диких" туристов.

Питаться можно как в кафе, так и покупать еду на рынках и готовить на кухне прямо на своей базе отдыха.

Также готовые обеды привозят в микроавтобусах прямо к пляжам, правда, цены там довольно высокие: порция картофельного пюре на одного стоит 25 грн, 100-граммовая порция салата "шуба" – 50 грн, маленькая домашняя пицца – 45 грн, жаренные и печеные пирожки по 18-25 грн.

А вот пирожки, которые носят по пляжу, обойдутся уже от 30 грн за штуку, самса – от 55 грн. Пахлава стоит 60 грн, а один качан кукурузы – 50.

Стоит отметить, что отойдя от пляжа 200-400 метров, можно приобрести кукурузу по более лояльной цене – вареную за 25 грн/шт, а сырую – за 18 грн/шт. Также на рынках цены на все овощи и фрукты значительно ниже, чем в магазинах.

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