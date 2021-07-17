На Азовском море придумали, как бороться с надоедливыми медузами. Фото

На некоторых пляжах украинских курортов установили барьерные сетки для борьбы с нашествием медуз. Ограждения поставили по периметру в воде, и теперь они защищают от многих других морских обитателей, способных причинить людям вред.

Так, с помощью буйков и сетей создается бассейн с морской проточной водой, в котором можно плавать. Об этом сообщает "Риа-М" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, чтобы огородить 50 метров пляжа на удалении от берега 30 метров, необходимо заплатить около 77 тысяч гривен. За дно конструкция держится на якорях, а вверх поднимается с помощью специальных буйков.

Выдержит ли сетка шторм – пока неизвестно. Отмечается, что все зависит от расположения базы отдыха, структуры дна и силы стихии.

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На сегодняшний день барьерные сетки установили некоторые базы отдыха Бердянска. Также подобные конструкции заказали в Кирилловку.

К слову, медузы стали огромной проблемой на украинских курортах, особенно в акватории Азовского моря. Отдыхающие часто жалуются, что из-за нашествия морских жителей невозможно купаться.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кирилловке туристы пожаловались на большое количество медуз и блох на пляжах. По словам отдыхающих, живность прямо "дрейфует" по волнам после шторма.