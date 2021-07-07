Цены бюджетные, но купаться опасно: туристов огорчил популярный курорт под Одессой. Видео

В начале июля в Одессе не рекомендуют отдыхать на двух пляжах, ведь вода на них не отвечает гигиеническим нормам. В рекреационных зонах поселка Затока на "Центральном" и "Солнечном" пляжах обнаружили значительное отклонение от нормы санитарно-микробиологических показателей.

Об этом сообщил Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ.OBOZREVATEL собрал видео из загрязненных пляжей, которые сняли отдыхающие. Туристы подчеркивают, что на побережье загорают многие, но в море кутаются единицы.

Видео дня

В Затоке на Черном море можно снять комнату в частном доме на второй линии с удобствами за 300 грн в сутки. На Центральном пляже кукуруза и пахлава стоят по 40 грн, креветки за 100 граммов – 30 грн.

Цены на водные развлечения завышенные – пятиминутное катание на "бэтмене" в море стоит 250 грн за человека, на "банане" – 100 грн. Шезлонги арендуют за 50 грн.

Вода в Черном море прогрелась лишь до +23 градусов – это оптимальная вода для купания. Некоторые туристы подчеркивают, что в море все же находиться долгое время холодно.

Отдыхающим больше нравится греться на пляже, чем в купаться в холодном море.

В Затоке питание дешевле, чем на других популярных курортах. Порция борща стоит 22 грн, кусок пиццы – 28 грн. Отбивная куриная – 39 грн, а за салат "Оливье" придется заплатить 25 грн. Порция пюре стоит 17 грн, хинкали – 35 грн.

Две порции завтрака: гороховый суп, сырники и компот, стоят 115 грн.

Ужин в столовой на двоих обошелся в 199 грн: 2 порции картофеля и супа с фрикадельками, куриная котлета, пирог с вишней, жареная рыба и компот.

Отдыхающим не нравятся условия отдыха в Украине, поэтому многие люди выбирают отдых за рубежом.

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