Куда поехать в Украине: Коблево – украинская столица вина и устриц. Фото

Необязательно копить полгода на путешествие за границу, чтобы получить незабываемые впечатления. Поездку мечты можно устроить и не выезжая за пределы Украины.

В этом материале OBOZREVATEL расскажет об интересных туристических местах курорта Коблево – одной из главных виноделен Причерноморья и уникальной устричной ферме не только для Украины, но и для всей Восточной Европе.

Из Киева в поселок Коблево, который расположился в Березанском районе Николаевской области, можно добраться на поезде, автобусе или собственном автомобиле.

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Выбирая билет на поезд, учтите, что дорога из столицы в Одессу займет по времени 7 с половиной часов, а до Николаева – от 7 до 9-ти. Стоимость билета разная: от 230 грн до 1200 грн.

Дорогу на личном транспорте до Коблево стоит прокладывать через трассу Е95, через Белую Церковь, Умань и Одессу.

Еще один способ – это автобус или маршрутка Киев–Коблево. Стоимость билетов на этот вид транспорта совсем невысокая – можно забронировать билет от 300 грн. Дорога займет примерно 7 часов.

Винзавод KOBLEVO давно завоевал признание гурманов по всему миру благодаря своему качеству и технологии производства. Виноград выращивают в уникальной климатической зоне между Черным морем и самым чистым в Украине Тилигульским лиманом.

Благодаря благоприятным почвенно-климатическим условиям этой местности и особенностям сбора урожая, здесь выращивают виноград лучших европейских сортов, среди них:

Алиготе;

Шардоне;

Совиньон блан;

Ркацители;

Иршаи оливер;

Рислинг рейнский;

Мускат оттонель;

Траминер розовый.

"Украина – это не только аграрная страна. Это и виноделие. Нам важно развивать эту культуру", – говорит главный агроном KOBLEVO Дмитрий Мошул.

Под опекой предприятия находятся более чем две с половиной тысячи гектаров виноградников. Они высажены на территории трех сел: Виноградное, Коблево и Морское.

Ежегодно в конце курортного сезона на виноградниках собирают урожай. Главный агроном предприятия отмечает, что процесс сбора винограда очень трудоемкий, но и самый главный в изготовлении вина.

Также важным при сборе винограда является время суток.

Главный технолог винзавода KOBLEVO Татьяна Матвеева рассказала, что виноград, который собирают с 4 утра примерно до 10-11 часов дня, максимально концентрирует в себе аромат и вкус.

Кроме того, в это время сбора ягоды максимально низкой температуры, что тоже очень хорошо и для сбора винограда, и для сохранения его вкусовых качеств.

"Грубо говоря, считается, что именно в этот период виноград еще спит и не расходует полезные вещества на свою жизнедеятельность", – отмечает Матвеева.

Технологическая составляющая – подрезка виноградного куста, – начинается с ноября и заканчивается в феврале. В остальное время завод перерабатывает собранный в сезон виноград: по 10 тысяч тонн за год.

"Весь виноград, который собирают на полях, попадает к нам на предприятие. Виноград высыпают в бункер, оттуда он попадает в дробилку. В дробилке гребень отделяется от ягоды и сразу измельчается и вывозится на поля на междурядье винограда как удобрение", – объясняет Татьяна Матвеева, главный технолог винзавода KOBLEVO.

Уже после этого виноград разделяют и подготавливают для производства красного и белого вина.

Винодельня

Экскурсия на винодельню – это возможность увидеть полный процесс производства натурального вина: от выращивания винограда до разлива вина в бутылки. Экскурсия завершается дегустацией белых, красных и розовых вин восьми разных сортов, а также игристых напитков, вермута и коньяка.

Посетителям предложат попробовать также новинки ТМ KOBLEVO: белые полусухие вина в линейке Reserve Pinot Grigio и Traminer, в линейке Select – красное полусухое Pinot Noir и белое полусухое Rhine Riesling.

Стоимость экскурсии на винодельню с базовой дегустацией – 200 гривен с человека. Чтобы попробовать более широкий ассортимент продуктов, нужно будет заплатить 350 грн за одного.

Устричная ферма

Именно в Коблево находится первая устричная ферма в Украине. Здесь устрицы растут в исключительно чистой среде соленейшего Тилигульского лимана, что придает моллюскам уникальный вкус.

Во время дегустации можно полакомиться не только устрицами, но и отведать настоящее устричное вино, мидии под чесночно-сливочным соусом, устричный суп и многие другие блюда.

На устричную ферму можно приехать и самостоятельно, и с экскурсией от 10 человек.

Стоимость обычной экскурсии – 120 грн с человека. Если же вы хотите отведать устрицы с фирменным вином на берегу Тилигульского лимана, то стоимость составит уже 300 грн с человека (в сет войдет 3 устрицы, бокал вина и экскурсия).

Вход на устричную ферму бесплатный.

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