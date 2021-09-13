На Львовщине открыли первую в Украине заповедную территорию нового формата: в чем ее особенности

Во Львовской области открыли первый в Украине историко-культурный парк на территории памятника археологии – "Древний Звенигород".

О туристической жемчужине нового формата рассказал корреспондент Роман Клименко.

Киев-Звенигород-Киев. Приятель, который жил в США, когда-то рассказывал об особенностях местных исторических достопримечательностей. Их много разбросано по всей стране, и часто они составляют, скажем, памятный камень, установленный на месте великой битвы Гражданской войны. Люди, которые автомобилем путешествуют по стране, часто сворачивают по большому указателю с основной трассы на дорогу, ведущую... к камню! Там останавливаются минут на 15, фотографируются и выкладывают фотографии в социальные сети.

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"Это невероятно поднимает их условный социальный кредит. Такое поведение поощряется, и получает много положительного фидбэка, кроме того, люди вдохновляются и имеют тему для small-talk", – говорил он.

Микроавтобус доедет из Львова в заповедник "Древний Звенигород" минут за 20-40 – в зависимости от трафика. Фотографии оттуда вряд ли увеличат ваш социальный рейтинг, но увиденное там способно вдохновить и искателей эффектов, и тех, кто ищет смыслы.

Звенигород был городом княжества, одним из центров княжеских земель, и по своей значимости примерно соответствовал Галичу, Холму, Белзу и другим "столичным" городам. Его история – в центре боярских и княжеских интриг, на пересечении торговых путей, на границе между Киевом и западными княжествами.

В 1241 году город сожгли татаро-монгольские орды, и оно больше никогда не восстановилось. Классическая история – город, который стоял на непроходимых болотах, где утонул не один ханский разведчик, был уничтожено благодаря измене. По легенде, старая бабка-колдунья, чтобы отомстить жителям за оскорбления, провела войска Орды тайной тропой, и те ворвались в город. Он сгорело до основания, и долгие века, лежал посреди болот, покрытый толстым слоем пепла. Этим и воспользовались археологи, которые начали здесь работы в 1958 году.

Под слоем пепла и болота в основном деревянные здания Звенигорода сохранились лучше, чем любые другие на территории Украины. Археологическая экспедиция раскапывала фундамент за фундаментом, и самое важное, улица за улицей. Улицы города на болоте были вымощены деревом, и целые кварталы сохранились в пригодном для исследования состоянии.

Благодаря методам дендрохронологии (датировка по деревянным материалом), исследователи установили, что эти улицы-помосты обновлялись что 15 лет, и в некоторых местах их сохранилось аж 6 последовательных слоев. Найденные артефакты свидетельствуют, что в городе активно развивалось ювелирное ремесло, сапожное, литейное, гончарство, кузнечное дело, производство стекла и деревообработка, а "импортные товары" – о развитии торговли.

Некоторые называют это место "Украинским Новгородом", ведь тот тоже был преимущественно деревянным, и тоже хорошо сохранился за счет болотистой местности. Но Звенигород рассказывает совершенно другую историю: о бое с захватчиками с востока, о раздоре и борьбе за власть, о динамике расцвета городов на территории Руси.

Теперь мы видим село на более 1000 жителей, холмы-валы и наследство другой, советской, эпохи. Вокруг музея стоят памятники витязям, которые дышат советским монументализмом, сельский совет с концертным залом и другие чудеса советской архитектуры. Сам музей древнего Звенигорода – небольшое здание на 2 этажа и залов пять – построенный в 1987 году, стал частью новосозданного историко-археологического заповедника "Древний Звенигород".

Когда я был здесь 3 года назад, музей выглядел не то чтобы потрясающе, и только один зал привлекал внимание зрителя – с выставкой "Древний Звенигород – возвращения из небытия", куратором которого была археолог Наталья Войцещук. Она – крестная мать заповедника, добилась его создания, курировала выставки, придумывала стратегии развития etc. Она здесь и археолог, и менеджер, и стратег. Она и рассказала о концепции заповедника, о том, что хочет показать людям, расставить акценты.

Три года назад подготовленная ею экспозиция резко контрастировала с Музеем. Советский интерьер музея отделял от современной выставки, которая выглядела очень по-европейски, только порог зала. Но сейчас весь музей выглядит не хуже киевских или львовских культурных заведений. Информативные стенды и современно экспонированные артефакты все еще резко контрастируют с советскими диорамами, но это только не дает забыть, что над этими исследованиями работают уже давно.

И вот наконец-то новое для меня – второй этаж. Стенды с прошлого года, какая-то дверь с qr-кодами, и... пустой зал с диорамой современного Звенигорода? Но почему тогда здесь так много людей? Ответ появляется в образе священника с VR-очками, в одной руке – крест, а в другой – пульт управления шлемом виртуальной реальности.

Вот она – виртуальная 3D-модель города! Мы одеваем на головы новомодные гаджеты, и после нескольких секунд акклиматизации начинаем свое путешествие древним Звенигородом. В виртуальной реальности воссоздали 12 объектов, четыре из них – интерьеры церквей и дворцов, восемь – улицы, площади и панорамы древнего города.

Я не буду описывать увиденное, – потому что описание не дает того телесного переживания и иммерсивного эффекта, это стоит увидеть собственными глазами, – но люди выходят пораженные, и их мучает только одна мысль: насколько это все достоверно? Сегодня почти каждый может нарисовать 3D-модели в средневековом стиле и представить их как "историческую реконструкцию", но нам нужны доказательства!

"Конечно, определенная часть – например, крыши домов, – это "спекуляция", – говорит Наталья Войцещук. – Мы старались воспроизвести их с доступными материалами, но как вы можете понять, ни одного целого не сохранилось. Но во всем, что мы могли воспроизвести точно – мы не соврали самим себе. Работа проходила в несколько этапов – сначала археологи переносили разметку зданий, консультировались с архитекторами, вместе вычисляли высоту зданий, детали. Спорили друг с другом, переделывали зарисовки, но ни в коем случае не жертвовали достоверностью. И когда кто-то говорил "Да какая разница, там пара сантиметров?", наша позиция оставалась неизменной".

На вопрос, почему не построить сами здания, или зачем VR, когда можно создать в заповеднике действительно исторические реконструкции, ответ тоже был рациональным: "Возможно, следующие поколения исследователей улучшат наши наработки. Возможно, мы сами узнаем что-то новое. И что тогда – перестраивать, реконструировать и извлекать государственные деньги на ремонт зданий? Нет, современные технологии дают лучший вариант. Кроме того, каждая построенная "достоверная реконструкция" – это всегда наше видение, взгляд современника, с новейшими методами, стройматериалами и всем остальным. это наша проекция прошлого, с точки зрения настоящего, а не проекция с тех времен в современность".

Планы у заповедника велики. "Не хочу называть их наполеоновскими, потому что сам Бонапарт плохо закончил", – шутит Наталья Войцещук.

В проекте – велодорожки, зона отдыха у пруда, что когда-то был рекой, qr-коды на местах старинных зданий, чтобы люди, воспользовавшись телефоном, могли увидеть дополненную реальность того, как город выглядел с этой точки много лет назад, детская площадка в древнерусском стиле, стоянка для автомобилей и экскурсионных автобусов. А еще руководство музея хочет совместить археологию и современное искусство: планируются резиденции, инсталляции, фестивали. Заповедник должен превратиться в первый в Украине историко-культурный парк на территории памятника археологии, в который хочется возвращаться. Это не краеведческий музей, где десятилетиями смотрят одно и то же чучело совы, это комплекс площадью более 30 га, который представляет динамику исторического мнения, где познание и отдых не противоречат друг другу.

В то же время Наталья Войцещук имеет абмицию и команду предоставить "Древнему Звенигороду" статус научного центра, где смогут работать археологи и исследователи со всего мира.

Сам заповедник имеет региональное значение, и деньги на него выделяет областная администрация. И одна из инфраструктурных проблем – малое количество указателей на настоящие жемчужины истории.

Вокруг разбросаны не менее интересные, хотя и меньшие по масштабу и стадии готовности проекты. Дом организации "Сокол" в Биберке, деревянные церкви святого Симеона Столпника (1729) в Коцурове и церковь святого Георгия (1782) в Гриневе, построенные без единого гвоздя. У каждого из названных объектов есть самое главное – люди, которые живут ими, прикладывают весь профессионализм и менеджерские умения, чтобы дать новую жизнь старым зданиям и историческим местам. Местная культурная инфраструктура постепенно оживает, собирает меценатов, специалистов и просто неравнодушных граждан.

..."Почему у нас не так?" – спросил меня мой товарищ, жил в Штатах. И теперь я знаю ответ. Отсутствие инфраструктуры, которая бы давала возможность увидеть исторические места и памятники культуры, очевидно, занимала видное место в этой проблеме. Но она появляется. И единственный компонент, которого нам не хватает, это культура подобных путешествий. Заповедник "Древний Звенигород" – хорошее начало для подобных путешествий и тема не только для small-talk, но и для дружеского лектория или научной дискуссии.