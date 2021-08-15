Озера или море: где в Украине можно хорошо и недорого отдохнуть. Цены, условия и все преимущества

Впереди украинцев ждут длинные выходные на День Независимости. Так что у вас еще есть возможность насладиться пляжным отдыхом и вдоволь накупаться.

Куда лучше поехать: на озеро или на море? OBOZREVATEL решил сравнить цены на жилье возле самых красивых и больших озер Украины и на популярных курортах Азовского моря.

1. Озеро Свитязь

Как добраться : из Киева до озера можно доехать на поезде по направлению в Ковель (Волынская область), а оттуда на маршрутке до Шацких озер;

Цены на жилье: можно арендовать номер на базе отдыха (от 120 грн/чел) или снять комнату на частной усадьбе (от 170 грн/чел);

Инфраструктура: пляжи оборудованы всем необходимым. Кроме того, есть канатный парк, виндсерфинг, экскурсии на внедорожнике, туристических байдарках, лодках и "велоралли".

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Всего в парке около 30 озер, однако наиболее привлекательными для отдыхающих являются Свитязь и Песочное.

Свитязь является самым глубоким и большим озером в Щацком национальном природном заповеднике. Его глубина составляет 60 метров, а вода в нем славится целебными свойствами.

В Песочном озере вода прозрачнее, чем в Свитязе, и возле него меньше туристов.

2. Голубое озеро

Как добраться: озеро находится в Черниговской области, недалеко от села Олешня. Из Киева туда можно доехать автобусом Киев-Гомель, а из Чернигова – рейсовым автобусом или пригородным поездом Чернигов-Горностаевка;

Цены на жилье: можно остановиться в эко-домиках "Финляндия" разного уровня комфорта (эконом от 450 грн/cутки до VIP и 1200 грн/сутки). Также за 75 грн можно поставить палатку на огражденной охраняемой территории;

Инфраструктура: есть беседки, водные горки, палаточный городок, гриль-бар и места для приготовления шашлыков с арендой мангалов, шампуров и угля.

Голубые озера на Черниговщине образовались на месте затопленных карьеров по добыче кварцевого песка. Из-за белого песчаного дна вода здесь лазурного цвета, как на Мальдивах. Вокруг озер расположился сосновый лес, где можно погулять или покататься на велосипеде (рядом есть прокат).

3. Белое озеро

Как добраться: озеро находится в селе Рудка Ривненской области. Ближайшая к озеру железнодорожная станция – Рафаловка.

Цены на жилье: возле озера есть база отдыха "Белое озеро" (от 280 грн за номер), также можно арендовать домик у местных (цена договорная) или поставить палатку за 20 грн в сутки;

Инфраструктура: пляж песчаный, есть пирс. Можно арендовать катамараны, катера и водные скутеры.

Белое озеро образовалось в бассейне реки Стыр. Вокруг озера – уникальная растительность, а подземные воды удерживают постоянную температуру, из-за чего оно никогда не замерзает.

По словам местных, вода здесь способна лечить ожоги, порезы, заболевания нервной системы и различные заболевания кожи.

3. Озеро Сиваш или Лемурийское озеро

Как добраться: озеро с соленой водой находится в селе Григоровка Херсонской области. Однако удобнее добираться на своем автомобиле – от села к озеру еще 6 км. Также можно заказать такси от Григорьевки (туда и обратно вас свозят за 50 грн);

Цены на жилье: снять жилье можно у местных. Цена за сутки начинается от 115 гривен. Трехкомнатный дом со всеми удобствами на 9 человек обойдется в 1200 гривен за сутки;

Инфраструктура: платная парковка для автомобилей, беседки со столиками, лежаки, небольшая детская площадка, туалет и душевые кабинки с пресной водой.

Розовое озеро называют украинским мертвым морем из-за высокой концентрации соли. В нем невозможно утонуть и даже достать до дна. Концентрация соли в Сиваше достигает 35%. При этом в израильском Мертвом море всего 27-30%.

В самое жаркое время года из-за водорослей Дуналиелла солоноводная все озеро обретает ярко-розовый цвет и становится магнитом для фотографов и блогеров со всей страны.

1. Кирилловка

Как добраться: в Кирилловку ездят регулярные автобусы из больших городов Украины, также можно добраться на поезде до Запорожья и доехать на попутке или заказной маршрутке;

Цены на жилье: от 150 грн с человека (размещение в частном секторе или гостевом доме с общим санузлом), отели – от 400 грн с человека. Небольшой коттедж на море можно снять от 1100 грн за сутки;

Инфраструктура: на пляжах можно арендовать лежаки и зонтики, есть водные горки и водные развлечения на любой вкус.

Кирилловка – это одно из немногих направлений пляжного отдыха на Азовском море, где есть множество развлечений как для молодежи (клубы, парки аттракционов и аквапарк), так и для семей (сафари-парк, луна-парк, батуты, тиры).

В Кирилловке и на примыкающих к поселку Федотовой косе и косе Пересыпь также огромный выбор жилья: частный сектор, базы отдыха, палаточный городок и гостиницы. Есть кафе и рынки.

2. Бердянск

Как добраться: в городе есть железно- и автодорожная станции, поэтому сюда ходят прямые поезда и регулярные автобусы;

Цены на жилье: в частном секторе цены разнятся в зависимости от района. Ближе к морю цены стартуют от 400 грн за номер, в районе Слободка (в 10 минутах от моря) – от 150 грн/чел. Бюджетные отели можно найти за 600 грн/номер, люкс и недалеко от пляжа обойдется уже в 1300 грн/номер;

Инфраструктура: городские пляжи не оборудованы для отдыха, чаще всего это бетонные плиты, на которых отдыхающие лежат на своих полотенцах. Лучше отправиться на Бердянскую косу. Там есть лежаки, соломенные зонтики и другая пляжная инфраструктура.

Город Бердянск расположен, как и Кирилловка, в Запорожской области, но на западном берегу Белосарайского залива. Это популярный курорт для молодежи, поскольку в городе есть набережная со всеми развлечениями, отели на любой запрос и кинотеатр.

Также в Бердянске есть аквапарк (взрослый билет – 580 гривен), дельфинарий (200 грн вход) и зоопарк (200 гривен для взрослых и 150 для детей).

3. Геническ

Как добраться: можно ехать прямым автобусом из больших городов Украины или добраться на поезде до Запорожья, а оттуда на автобусе до своей базы. Стоимость билета на автобус Запорожье-Геническ в 2021 году – 250-300 грн;

Цены на жилье: цены в пансионатах стартуют от 200 до 500 грн в сутки, в гостевых домах чуть выше – от 450 до 800 грн в сутки, а номера в гостиницах обойдутся в минимум 500 грн;

Инфраструктура: на пляжах Геническа много водных горок и бассейнов для детей. Можно взять в аренду лежак и зонт.

Геническ – курортный город в Херсонской области с удобным расположением и множеством развлечений. Изюминкой курорта является теплый песчаный берег и мелкое море, что особенно привлекает семьи с маленькими детьми.

Также недалеко от Геническа, на Арабатской стрелке, находится курортный поселок Счастливцево с горячими источниками, соленым озером Сиваш и лечебными грязями.

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