Горы, море, заповедники и фестивали: лучшие идеи для осеннего отпуска в Украине
Сентябрь и октябрь – лучшая альтернатива летнему отпуску. Пляжи намного чище, отели снижают цены после окончания высокого сезона, а погода еще радует теплыми деньками.
Не нужно далеко ехать, чтобы прекрасно отдохнуть. OBOZREVATEL решил доказать это и собрал лучшие идеи для отдыха в Украине в осенний период.Морские курорты
Если вы не успели насладиться отдыхом на морском побережье летом, в сентябре еще не поздно все исправить. До 20 сентября можно смело ехать в Кирилловку или на Арабатскую стрелку.
Азовское море порадует температурой 22-25 градусов, а местные торговцы и частные собственники – весомыми скидками в этот период.
А вот Черное море в этот период будет уже заметно прохладнее.
Стоимость: цены на жилье зависят в основном от расстояния до моря. Ориентировочно – от 250-500 грн с человека в сутки.
Как добраться: до Кирилловки удобно ехать из Мелитополя, а до Мелитополя – поездом. Также можно доехать прямо в пункт назначения на автобусе. На Арабатскую стрелку можно легко попасть из Геническа, до которого в пляжный сезон курсируют поезда.
Отпуск в Карпатах ни одного путешественника не оставит равнодушным. Каждый в горах находит досуг по душе: поход в горы, на рыбалку или за грибами, сауна или карпатский чан, экскурсии или неспешные прогулки по живописным местам.
Не важно, выберете ли вы уютное Сколе, Верховину, Тустань или популярный курорт Буковель – вы точно не будете разочарованы.
Стоимость: Любители природы могут остановиться в палатке бесплатно, другие могут снять номер в любом из понравившихся отелей. Цены на отели начинаются от 400 грн/сутки, на коттеджи – от 300 грн/сутки, на комнаты в частных домах – от 150 грн/сутки.
Как добраться: можно ехать на поезде до Львова, а оттуда поездом или автобусом до выбранного курорта. До Буковеля или Верховины удобнее добираться из Ивано-Франковска.
С августа по ноябрь во многих городах Украины проводятся уникальные фестивали и праздники, которые приманивают туристов со всего мира.
На этих мероприятиях можно не только отдохнуть и зарядиться новыми впечатлениями, но и попасть на бесплатную дегустацию сыра или вина, познакомиться с новыми людьми и приобрести оригинальные подарки родным.Самые популярные фестивали Украины в ближайшее время:
Киев, ВДНХ – фестиваль уличной еды, 5-6 октября;
Каменец-Подольский – фестиваль Воздушных Шаров, 6-8 октября;
Киев и Одесса – велосипедный круиз, 5 октября;
Львов – праздник сыра и вина, 17-20 октября;
Ужгород – фестиваль вина "Закарпатское божоле" 18-19 ноября.
Кроме архитектуры культурных центров Украины – Львова, Одессы и Черновцов и многих других городов, в нашей стране можно посмотреть уникальные объекты. К примеру, Софиевский парк в Умани.
Из-за того, что в парке много деревьев, кустарников и целых скверов, окружающих пруды и озера, осенью здесь непередаваемо красиво. Это также идеальное место для пар: во время прогулки на лодке через грот к фонтану влюбленных можно сделать незабываемое предложение руки и сердца.
Остров Хортица – это небольшой остров в Запорожской области, который является национальным заповедником Украины. Здесь можно прокатиться на байдарках, посетить смотровые площадки и Запорожскую Сечь, понаблюдать за дикими животными и птицами.
Знаменитый украинский заповедник Аскания-Нова тоже подарит осенью незабываемые впечатления. Можно как взять сафари, так и неспешно прогуливаться, рассматривая уникальные растения и удивительных животных.
Одна из самых красивых и узнаваемых средневековых крепостей в Украине – Хотинская крепость, построенная на берегу Днестра еще в X веке.
В ближайший уик-энд (с 10 по 12 сентября) здесь пройдет трехдневный фестиваль исторической реконструкции, посвященный юбилею – 400-летию Хотинской битвы, состоявшейся в 1621 году. Там будут фотозоны, детские интерактивные локации и различные развлекательные мероприятия.
OBOZREVATEL раньше сравнивал условия отдыха и цены на жилье на украинских морских курортах и озерах.
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где лучше отдыхать в бархатный сезон – в Украине или за границей.
о том, сколько стоят различные развлечения и аренда жилья на курорте Верховина.