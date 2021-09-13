Горы, море, заповедники и фестивали: лучшие идеи для осеннего отпуска в Украине

Сентябрь и октябрь – лучшая альтернатива летнему отпуску. Пляжи намного чище, отели снижают цены после окончания высокого сезона, а погода еще радует теплыми деньками.

Не нужно далеко ехать, чтобы прекрасно отдохнуть. OBOZREVATEL решил доказать это и собрал лучшие идеи для отдыха в Украине в осенний период.

Если вы не успели насладиться отдыхом на морском побережье летом, в сентябре еще не поздно все исправить. До 20 сентября можно смело ехать в Кирилловку или на Арабатскую стрелку.

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Азовское море порадует температурой 22-25 градусов, а местные торговцы и частные собственники – весомыми скидками в этот период.

А вот Черное море в этот период будет уже заметно прохладнее.

Стоимость: цены на жилье зависят в основном от расстояния до моря. Ориентировочно – от 250-500 грн с человека в сутки.

Как добраться: до Кирилловки удобно ехать из Мелитополя, а до Мелитополя – поездом. Также можно доехать прямо в пункт назначения на автобусе. На Арабатскую стрелку можно легко попасть из Геническа, до которого в пляжный сезон курсируют поезда.

Отпуск в Карпатах ни одного путешественника не оставит равнодушным. Каждый в горах находит досуг по душе: поход в горы, на рыбалку или за грибами, сауна или карпатский чан, экскурсии или неспешные прогулки по живописным местам.

Не важно, выберете ли вы уютное Сколе, Верховину, Тустань или популярный курорт Буковель – вы точно не будете разочарованы.

Стоимость: Любители природы могут остановиться в палатке бесплатно, другие могут снять номер в любом из понравившихся отелей. Цены на отели начинаются от 400 грн/сутки, на коттеджи – от 300 грн/сутки, на комнаты в частных домах – от 150 грн/сутки.

Как добраться: можно ехать на поезде до Львова, а оттуда поездом или автобусом до выбранного курорта. До Буковеля или Верховины удобнее добираться из Ивано-Франковска.

С августа по ноябрь во многих городах Украины проводятся уникальные фестивали и праздники, которые приманивают туристов со всего мира.

На этих мероприятиях можно не только отдохнуть и зарядиться новыми впечатлениями, но и попасть на бесплатную дегустацию сыра или вина, познакомиться с новыми людьми и приобрести оригинальные подарки родным.

Киев, ВДНХ – фестиваль уличной еды, 5-6 октября;

Каменец-Подольский – фестиваль Воздушных Шаров, 6-8 октября;

Киев и Одесса – велосипедный круиз, 5 октября;

Львов – праздник сыра и вина, 17-20 октября;

Ужгород – фестиваль вина "Закарпатское божоле" 18-19 ноября.

Кроме архитектуры культурных центров Украины – Львова, Одессы и Черновцов и многих других городов, в нашей стране можно посмотреть уникальные объекты. К примеру, Софиевский парк в Умани.

Из-за того, что в парке много деревьев, кустарников и целых скверов, окружающих пруды и озера, осенью здесь непередаваемо красиво. Это также идеальное место для пар: во время прогулки на лодке через грот к фонтану влюбленных можно сделать незабываемое предложение руки и сердца.

Остров Хортица – это небольшой остров в Запорожской области, который является национальным заповедником Украины. Здесь можно прокатиться на байдарках, посетить смотровые площадки и Запорожскую Сечь, понаблюдать за дикими животными и птицами.

Знаменитый украинский заповедник Аскания-Нова тоже подарит осенью незабываемые впечатления. Можно как взять сафари, так и неспешно прогуливаться, рассматривая уникальные растения и удивительных животных.

Одна из самых красивых и узнаваемых средневековых крепостей в Украине – Хотинская крепость, построенная на берегу Днестра еще в X веке.

В ближайший уик-энд (с 10 по 12 сентября) здесь пройдет трехдневный фестиваль исторической реконструкции, посвященный юбилею – 400-летию Хотинской битвы, состоявшейся в 1621 году. Там будут фотозоны, детские интерактивные локации и различные развлекательные мероприятия.

OBOZREVATEL раньше сравнивал условия отдыха и цены на жилье на украинских морских курортах и озерах.

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