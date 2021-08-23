Кипр или Греция: сравнение цен, пляжей и достопримечательностей

Кипр и Греция – две очень похожие друг на друга страны. На курортах почти одинаковый климат, местные жители одного менталитета, а берега омывает одно море.

В этом есть доля правды, но на самом деле морские курорты имеют несколько важных различий, которые стоит знать туристу перед планированием отпуска. OBOZREVATEL решил сравнить пляжи, цены и главные достопримечательности Кипра и Греции.

Туры в Грецию следует заказывать у туроператоров, а не планировать самостоятельно. С большей долей вероятности так выйдет дешевле. А вот с путевками на Кипр может как повезти, так и наоборот: цена зависит от сезона и спроса.

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Семидневное пребывание в трехзвездочном отеле в Греции в сезон (август-сентябрь) обойдется двоим от 19 тысяч. В эту стоимость входит перелет из Киева и проезд до отеля.

В пятизвездочном рядом с пляжем цена уже будет составлять от 32 424 грн.

Стоимость и уровень сервиса в кипрских отелях несколько выше, чем у греческого конкурента. Проживание с перелетом в бюджетном отеле три звезды без питания на 7 дней обойдется двоим от 20,5 тысяч до 25,6 тысячи гривен, если включены завтраки.

Пожить неделю в пятизвездочном отеле с полным питанием на Кипре можно, начиная в среднем от 37 до 94 тысяч гривен и больше.

Отдых в Греции многогранен. Можно отправиться покорять старинный город Афины, а можно исследовать морские курорты. Каждый остров этого удивительного государства – как отдельная страна, со своими особенностями и изюминкой. Самые знаменитые – это Крит, Родос, Корфу, Санторини и Миконос.

Санторини знаменит бело-синими домиками, построенными на холме, Корфу – своими уникальными ландшафтами и природой, Родос – чудесными пляжами и молодежной атмосферой, а Крит является родиной таинственного героя древнегреческих мифов Минотавра.

Самые популярные места для пляжного отдыха на Кипре – Ларнака, Айя-Напа, Протарас и Пафос.

Город Ларнака славится своей древней историей, христианскими и мусульманскими памятниками. Этот курорт идеально подойдет для семейного отдыха и людей пожилого возраста.

Кроме того, здесь находится аэропорт, что делает этот курорт самым удобным среди остальных. Пафос раньше был главным местом поклонения Афродите, родившейся, по преданию, именно у этих берегов.

Протарас славится чудесными видами, прозрачным морем и чистейшими пляжами, удостоенными Голубого флага. Но отметим, что это один из самых дорогих курортов Кипра.

А Айя-Напа – это самый развитый курорт среди остальных. Здесь есть множество ресторанов, клубов и разных развлекательных заведений. Кроме того, здесь есть шикарные условия для серфинга, водных лыж и вейкбординга, гребли и яхтинга.

В Греции обязательно нужно попробовать настоящий греческий салат с домашней фетой, свежепойманную барабульку и анисовую водку Узо. Только лучше наслаждаться кулинарными изысками за пределами отеля и не в туристическом ресторане, а в местной таверне.

Стоимость продуктов в Греции, как и цена обеда или ужина в ресторане, будет ниже, чем на Кипре. Здесь богатый выбор морепродуктов, овощей, фруктов и вина.

Обед в обычном ресторане обойдется всего в 12-14 евро на человека, в то время как на Кипре придется раскошелиться на 15-30 евро.

Цены и на Кипре, и в Греции только в евро.

Также стоит учитывать, что на более элитных курортах, таких как острова Миконос и Санторини, все заметно дороже.

Остров Кипр со всех сторон окружен Средиземноморским морем. Пляжный сезон здесь начинается несколько раньше, еще в мае, что является неоспоримым плюсом.

Большинство пляжей островного государства имеют пологий комфортный спуск к морю. Есть как песчаные с чистым белым песком, так и галечные. Обеспечены и все условия для занятий виндсерфингом, яхтингом и дайвингом.

В Грецию самолеты из Украины начинают летать во второй половине июня. Климат мягкий и больше подходит для детского организма.

При этом острова на порядок выше по комфортабельности и развитости инфраструктуры, а также по разнообразию пляжей – с крупной и мелкой галькой, черные и красные вулканические, каменистые и песчаные.

Греция может дать фору количеством памятников древнего искусства. Особое место занимает знаменитый на весь мир Акрополь, находящийся в Афинах.

Многие туристы стремятся приехать в эту страну, чтобы полюбоваться и неповторимыми монастырями Метеоры, и отправиться в паломническую поездку на Святую гору Афон. Увлекательные экскурсии также включают восхождение на Олимп и круизы на яхтах и лайнерах.

Кипр тоже заботится о том, чтобы гостям не было скучно в перерыве между походами на пляж. На острове можно отправиться на сафари на внедорожниках, взять яхту в аренду и отправиться в морское путешествие.

Также можно погулять возле руин древнего города и устроить пикник в романтичной бухте, где купалась сама богиня Афродита.

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