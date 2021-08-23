Кипр или Греция: сравнение цен, пляжей и достопримечательностей

Анастасия Польская
Анастасия Польская
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Кипр или Греция: сравнение цен, пляжей и достопримечательностей

Кипр и Греция – две очень похожие друг на друга страны. На курортах почти одинаковый климат, местные жители одного менталитета, а берега омывает одно море.

В этом есть доля правды, но на самом деле морские курорты имеют несколько важных различий, которые стоит знать туристу перед планированием отпуска. OBOZREVATEL решил сравнить пляжи, цены и главные достопримечательности Кипра и Греции.

Стоимость путевок

Туры в Грецию следует заказывать у туроператоров, а не планировать самостоятельно. С большей долей вероятности так выйдет дешевле. А вот с путевками на Кипр может как повезти, так и наоборот: цена зависит от сезона и спроса.

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Семидневное пребывание в трехзвездочном отеле в Греции в сезон (август-сентябрь) обойдется двоим от 19 тысяч. В эту стоимость входит перелет из Киева и проезд до отеля.

Семидневное пребывание в трехзвездочном отеле в Греции в сезон (август-сентябрь) обойдется двоим от 19 тысяч

В пятизвездочном рядом с пляжем цена уже будет составлять от 32 424 грн.

В пятизвездочном рядом с пляжем цена уже будет составлять от 32 424 грн.

Стоимость и уровень сервиса в кипрских отелях несколько выше, чем у греческого конкурента. Проживание с перелетом в бюджетном отеле три звезды без питания на 7 дней обойдется двоим от 20,5 тысяч до 25,6 тысячи гривен, если включены завтраки.

Путевки на 7 дней в бюджетные отели Кипра можно найти за 20 тысяч гривен

Пожить неделю в пятизвездочном отеле с полным питанием на Кипре можно, начиная в среднем от 37 до 94 тысяч гривен и больше.

Пожить неделю в пятизвездочном отеле с полным питанием на Кипре можно от 37 тысяч гривен
Самые дорогие кипрские отели на неделю могут стоить до 100 тысяч гривен
Самые популярные курорты

Отдых в Греции многогранен. Можно отправиться покорять старинный город Афины, а можно исследовать морские курорты. Каждый остров этого удивительного государства – как отдельная страна, со своими особенностями и изюминкой. Самые знаменитые – это Крит, Родос, Корфу, Санторини и Миконос.

Греческий курорт Санторини знаменит бело-синими домиками

Санторини знаменит бело-синими домиками, построенными на холме, Корфу – своими уникальными ландшафтами и природой, Родос – чудесными пляжами и молодежной атмосферой, а Крит является родиной таинственного героя древнегреческих мифов Минотавра.

Греческий курорт Родос знаменит чудесными пляжами и молодежной атмосферой
Крит является родиной таинственного героя древнегреческих мифов Минотавра

Самые популярные места для пляжного отдыха на Кипре – Ларнака, Айя-Напа, Протарас и Пафос.

Город Ларнака славится своей древней историей, христианскими и мусульманскими памятниками. Этот курорт идеально подойдет для семейного отдыха и людей пожилого возраста.

Кипрский город Ларнака знаменит своей древней историей

Кроме того, здесь находится аэропорт, что делает этот курорт самым удобным среди остальных. Пафос раньше был главным местом поклонения Афродите, родившейся, по преданию, именно у этих берегов.

Пафос раньше был главным местом поклонения Афродите

Протарас славится чудесными видами, прозрачным морем и чистейшими пляжами, удостоенными Голубого флага. Но отметим, что это один из самых дорогих курортов Кипра.

А Айя-Напа – это самый развитый курорт среди остальных. Здесь есть множество ресторанов, клубов и разных развлекательных заведений. Кроме того, здесь есть шикарные условия для серфинга, водных лыж и вейкбординга, гребли и яхтинга.

Айя-Напа – самый развитый курорт Кипра
Чем питаться на отдыхе

В Греции обязательно нужно попробовать настоящий греческий салат с домашней фетой, свежепойманную барабульку и анисовую водку Узо. Только лучше наслаждаться кулинарными изысками за пределами отеля и не в туристическом ресторане, а в местной таверне.

В Греции обязательно нужно попробовать настоящий греческий салат с домашней фетой

Стоимость продуктов в Греции, как и цена обеда или ужина в ресторане, будет ниже, чем на Кипре. Здесь богатый выбор морепродуктов, овощей, фруктов и вина.

Обед в обычном ресторане обойдется всего в 12-14 евро на человека, в то время как на Кипре придется раскошелиться на 15-30 евро.

Цены и на Кипре, и в Греции только в евро.

Также стоит учитывать, что на более элитных курортах, таких как острова Миконос и Санторини, все заметно дороже.

Климат и пляжи

Остров Кипр со всех сторон окружен Средиземноморским морем. Пляжный сезон здесь начинается несколько раньше, еще в мае, что является неоспоримым плюсом.

Пляжный сезон на Кипре начинается в мае

Большинство пляжей островного государства имеют пологий комфортный спуск к морю. Есть как песчаные с чистым белым песком, так и галечные. Обеспечены и все условия для занятий виндсерфингом, яхтингом и дайвингом.

В Грецию самолеты из Украины начинают летать во второй половине июня. Климат мягкий и больше подходит для детского организма.

Климат Греции мягкий и больше подходит для детского организма

При этом острова на порядок выше по комфортабельности и развитости инфраструктуры, а также по разнообразию пляжей – с крупной и мелкой галькой, черные и красные вулканические, каменистые и песчаные.

Достопримечательности

Греция может дать фору количеством памятников древнего искусства. Особое место занимает знаменитый на весь мир Акрополь, находящийся в Афинах.

Особое место среди достопримечательностей Греции занимает Акрополь

Многие туристы стремятся приехать в эту страну, чтобы полюбоваться и неповторимыми монастырями Метеоры, и отправиться в паломническую поездку на Святую гору Афон. Увлекательные экскурсии также включают восхождение на Олимп и круизы на яхтах и лайнерах.

Святая гора Афон притягивает туристов со всего мира

Кипр тоже заботится о том, чтобы гостям не было скучно в перерыве между походами на пляж. На острове можно отправиться на сафари на внедорожниках, взять яхту в аренду и отправиться в морское путешествие.

На Кипре есть, чем заняться в перерыве между походами на пляж

Также можно погулять возле руин древнего города и устроить пикник в романтичной бухте, где купалась сама богиня Афродита.

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