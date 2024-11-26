Вдова Хью Хефнера рассказала об ограблении особняка Playboy и назвала причину, почему скрывала это от мужа до конца его жизни

Вдова основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера – Кристал Харрис – впервые рассказала, что особняк ее покойного избранника был ограблен. По словам 38-летней модели, она скрывала неприятные новости от знаменитого издателя до конца его жизни, ведь важные вещи украли люди, которым он сильно доверял.

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Об этом женщина рассказала в своих мемуарах "Говори только хорошее", пишет Viva. Она отметила, что бизнесмен всегда искренне верил окружающим, поэтому иногда даже подписывал документы, не читая их содержание.

По словам Кристалла Харриса, ее покойному мужу дарили очень много дорогих и уникальных вещей. Так один врач вручил основателю Playboy прядь волос Майкла Джексона.

"Когда Геф получал какой-то презент, он просил работников положить его в "хранилище подарков". Когда я пошла проверить подарки на миллионы долларов, которые должны храниться в поместье, я их не нашла. Его тайник был пуст, за исключением нескольких безделушек, которые не имели особую ценность: детский музыкальный ящик, несколько дешевых снежных шариков, неприметных сувениров из кинофильмов. Мне не хватило смелости сказать ему, что его подарков нет, что люди, которым он так доверял, предали его", – поделилась модель.

Кристалл Гаррис добавила, что в определенный момент она поняла, что ее муж уже не сможет подняться в комнату, поэтому окончательно решила не рассказывать о воровстве. Она поставила на дверь в помещение специальный замок, а когда издатель получал ценный подарок, то сразу вносила его в специальную базу. Таким образом модель показала работникам, что адвокат бизнесмена имеет копию документа со всем, что лежит в тайнике.

"Он слишком доверял своим сотрудникам. Он подписывал кучи документов, даже не смотря, что именно ему дают на подпись. Я пыталась его вразумить. Говорила, что ему не мешало бы знать, что именно он подписывает. Но он безразлично отвечал: "Нам надо доверять людям, работающим на нас", – рассказала женщина.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что вдова основателя Playboy разоблачила его тайны.

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