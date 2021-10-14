На Канарских островах из-за извержения вулкана горы пепла покрыли улицы. Видео

Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма улицы покрылись толстым слоем пепла. Местные жители вместе со спасателями лопатами разгребали огромные кучи вулканического пепла.

По данным Национального географического института, в четверг, 14 октября, на острове произошло более 60 землетрясений. Самое крупное из них магнитудой 4,5 зарегистрировано на глубине 37 километров, передает el Pais. Это самые сильные подземные толчки, зарегистрированные с начала сейсмического удара, предшествовавшего извержению вулкана.

Отмечается, что из-за извержения вулкана были эвакуированы около 6,8 тысяч человек. Потоки лавы уже разрушили 1548 зданий и покрыли территорию в 680,4 гектар.

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Вулкан начал извергаться 19 сентября. Из ближайших районов эвакуировано более 6000 человек.

Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха был закрыт аэропорт Ла-Пальма. Пепел от извергающегося вулкана мешал работе воздушной гавани.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне извержения вулкана Килауэа на Гавайях (США) 10 октября произошло два сильных землетрясения возле побережья. Они вызвали падение предметов и напугали жителей.