Как устроить отличный отпуск в Европе и при этом сэкономить: топ-3 бюджетные страны для путешествия

Альбина Панченко
Альбина Панченко
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Как устроить отличный отпуск в Европе и при этом сэкономить: топ-3 бюджетные страны для путешествия

Путешествовать интересно и бюджетно сегодня уже не мечта, а реальность. Есть много туристических направлений, которые предлагают недорогие гостиницы и развлечения. OBOZREVATEL подобрал 3 дешевые страны Европы для отдыха.

Болгария

Государство с давней историей, в которой переплелись греческая, османская, славянская и персидская культуры. Оно удивит вас величественными замками, древними поселениями и современными городами. Здесь есть что посмотреть как в столице – величественной Софии, так и в провинциальных регионах.

Приблизительные цены

Дорога (Киев – София – Киев) – от 57$

Место в хостеле – от 5$

Двухместный номер в гостинице – от 12$

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Завтрак в бюджетном кафе – 5-9$

Бутылка воды (1,5 л) – 0,5$

Чашка кофе – 0,6-0,8$

Проезд в общественном транспорте – 0,95-1,2$

В Болгарии можно очень бюджетно отдохнуть.

Достопримечательности:

Несебр – один из немногих городов-музеев поражает своей средневековой красотой. Однако построили его еще раньше – примерно 3000 лет назад. Поселение состоит из двух частей – материковой и полуостровной. Последняя простирается лишь на 800 метров, однако имеет много интересных локаций. Здесь размещены 50 храмов и церквей, многие другие религиозные и культурные достопримечательности.

Несебр считается городом-музеем с большим количеством достопримечательностей.

Пловдив – это место для знакомства с многовековой историей Болгарии. Здесь можно увидеть развалины фракийского укрепления, а также церкви, старые каменные часовни и римский амфитеатр. Кстати, город славится десятками музеев, посвященных оружию, национальной одежде, деньгам и различным вехам развития страны.

Пловдив имеет десятки интересных музеев.

Велико-Тырново – культурный центр Болгарии, который на протяжении долгой истории этой страны несколько раз был ее столицей. Однако от предыдущего величия немного осталось. Когда-то прекрасный город почти полностью уничтожили османы. И хотя его и пытались восстановить, многие античные здания остались потерянными навсегда. Но здесь все равно есть на что посмотреть.

Велико-Тырново – бывшая столица Болгарии.

Чехия

Маленькое государство центральной Европы тысячи лет стоит на пересечении многих культур. Это насытило его быт, архитектуру, традиции и создало условия для экономического развития. Сейчас по Чехии любят путешествовать сторонники автостопа и автобусных туров, которые за неделю могут объехать почти всю страну.

Приблизительные цены

Дорога (Киев – Прага – Киев) – от 125$

Место в хостеле – от 9$

Двухместный номер в гостинице – от 19$

Завтрак в бюджетном кафе – 7-11$

Бутылка воды (1,5 л) – 0,75$

Чашка кофе – от 2,5$

Проезд в общественном транспорте – 1,14$

В Чехии популярны поездки по стране автостопом.

Достопримечательности:

Прага – это главный город Чехии, который соединил в себе средневековую мощь и современную красоту. По улицам столицы можно бродить часами. Здесь расположены величественный замок, древние соборы, храмы, поражает обилие мостов и площадей.

В Праге проходят интересные ярмарки и фестивали.

Глубока-над-Влтавой расположена вокруг одноименной крепости, которую построили в ХІІІ веке. Довольно быстро территорию возле королевского замка населили ремесленники и торговцы. Впоследствии здесь уже стоял большой город, который сейчас очень популярен среди туристов. Кроме укрепления, здесь размещается синагога, старое еврейское кладбище, зоопарк и много озер.

Замок получил название из-за густого леса, который в народе прозвали Глубока.

Галашовици – необычное село, которое входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы увидите 28 абсолютно одинаковых домиков в стиле чешского народного барокко. В самом центре – площадь с озером, вокруг которой стоят постройки начала ХІХ века.

Одинаковые домики создают сказочную атмосферу.

Словения

Маленькая европейская страна привлекает внимание невероятными пейзажами, которые вы точно видели на открытках и плакатах. Озера в окружении горных массивов, густые леса и многочисленные замки делают Словению чрезвычайно привлекательной для туристов.

Приблизительные цены

Дорога (Киев – Любляна – Киев) – от 20$

Место в хостеле – от 21$

Двухместный номер в гостинице – от 35$

Завтрак в бюджетном кафе – 9-12$

Бутылка воды (1,5 л) – 0,7$

Чашка кофе – от 1,8$

Отдыхать в Словении можно круглый год.

Достопримечательности:

Бледское озеро – популярнейшее место во всей Словении. Оно влюбляет в себя с первого взгляда. С двух сторон оно окружено высокими Альпами. Посреди водоема – живописный остров с церковью Вознесения Девы Марии.

Посреди озера находится высокая церковь.

Город Пиран находится на границе между Словенией и Италией, поэтому местные жители свободно говорят на двух языках. Здесь хорошо прослеживается слияние двух таких разных культур. Большинство домов имеют ярко выраженные римские и венецианские акценты, узкие улочки заполнены кафе и сувенирными магазинами, а на двух главных площадях всегда шумно и многолюдно.

Пиран имеет сходство с итальянскими городами.

Любляна – это столица Словении и одновременно самый интересный и большой город страны. Старая часть застраивалась в средневековые времена и имеет много интересных религиозных сооружений. Здесь давно уже не ездят автомобили, и можно спокойно гулять пешком и наслаждаться площадями, домами и статуями.

Обращаем внимание, что страны Европы вводят жесткие карантинные ограничения, которые напрямую касаются туристической сферы. Так, большинство государств позволяет въезд только вакцинированным людям. Поэтому, планируя поездку, ознакомьтесь с официальной информацией.

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