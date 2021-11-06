Как устроить отличный отпуск в Европе и при этом сэкономить: топ-3 бюджетные страны для путешествия

Путешествовать интересно и бюджетно сегодня уже не мечта, а реальность. Есть много туристических направлений, которые предлагают недорогие гостиницы и развлечения. OBOZREVATEL подобрал 3 дешевые страны Европы для отдыха.

Болгария

Государство с давней историей, в которой переплелись греческая, османская, славянская и персидская культуры. Оно удивит вас величественными замками, древними поселениями и современными городами. Здесь есть что посмотреть как в столице – величественной Софии, так и в провинциальных регионах.

Приблизительные цены

Дорога (Киев – София – Киев) – от 57$

Место в хостеле – от 5$

Двухместный номер в гостинице – от 12$

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Завтрак в бюджетном кафе – 5-9$

Бутылка воды (1,5 л) – 0,5$

Чашка кофе – 0,6-0,8$

Проезд в общественном транспорте – 0,95-1,2$

Достопримечательности:

Несебр – один из немногих городов-музеев поражает своей средневековой красотой. Однако построили его еще раньше – примерно 3000 лет назад. Поселение состоит из двух частей – материковой и полуостровной. Последняя простирается лишь на 800 метров, однако имеет много интересных локаций. Здесь размещены 50 храмов и церквей, многие другие религиозные и культурные достопримечательности.

Пловдив – это место для знакомства с многовековой историей Болгарии. Здесь можно увидеть развалины фракийского укрепления, а также церкви, старые каменные часовни и римский амфитеатр. Кстати, город славится десятками музеев, посвященных оружию, национальной одежде, деньгам и различным вехам развития страны.

Велико-Тырново – культурный центр Болгарии, который на протяжении долгой истории этой страны несколько раз был ее столицей. Однако от предыдущего величия немного осталось. Когда-то прекрасный город почти полностью уничтожили османы. И хотя его и пытались восстановить, многие античные здания остались потерянными навсегда. Но здесь все равно есть на что посмотреть.

Чехия

Маленькое государство центральной Европы тысячи лет стоит на пересечении многих культур. Это насытило его быт, архитектуру, традиции и создало условия для экономического развития. Сейчас по Чехии любят путешествовать сторонники автостопа и автобусных туров, которые за неделю могут объехать почти всю страну.

Приблизительные цены

Дорога (Киев – Прага – Киев) – от 125$

Место в хостеле – от 9$

Двухместный номер в гостинице – от 19$

Завтрак в бюджетном кафе – 7-11$

Бутылка воды (1,5 л) – 0,75$

Чашка кофе – от 2,5$

Проезд в общественном транспорте – 1,14$

Достопримечательности:

Прага – это главный город Чехии, который соединил в себе средневековую мощь и современную красоту. По улицам столицы можно бродить часами. Здесь расположены величественный замок, древние соборы, храмы, поражает обилие мостов и площадей.

Глубока-над-Влтавой расположена вокруг одноименной крепости, которую построили в ХІІІ веке. Довольно быстро территорию возле королевского замка населили ремесленники и торговцы. Впоследствии здесь уже стоял большой город, который сейчас очень популярен среди туристов. Кроме укрепления, здесь размещается синагога, старое еврейское кладбище, зоопарк и много озер.

Галашовици – необычное село, которое входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы увидите 28 абсолютно одинаковых домиков в стиле чешского народного барокко. В самом центре – площадь с озером, вокруг которой стоят постройки начала ХІХ века.

Словения

Маленькая европейская страна привлекает внимание невероятными пейзажами, которые вы точно видели на открытках и плакатах. Озера в окружении горных массивов, густые леса и многочисленные замки делают Словению чрезвычайно привлекательной для туристов.

Приблизительные цены

Дорога (Киев – Любляна – Киев) – от 20$

Место в хостеле – от 21$

Двухместный номер в гостинице – от 35$

Завтрак в бюджетном кафе – 9-12$

Бутылка воды (1,5 л) – 0,7$

Чашка кофе – от 1,8$

Достопримечательности:

Бледское озеро – популярнейшее место во всей Словении. Оно влюбляет в себя с первого взгляда. С двух сторон оно окружено высокими Альпами. Посреди водоема – живописный остров с церковью Вознесения Девы Марии.

Город Пиран находится на границе между Словенией и Италией, поэтому местные жители свободно говорят на двух языках. Здесь хорошо прослеживается слияние двух таких разных культур. Большинство домов имеют ярко выраженные римские и венецианские акценты, узкие улочки заполнены кафе и сувенирными магазинами, а на двух главных площадях всегда шумно и многолюдно.

Любляна – это столица Словении и одновременно самый интересный и большой город страны. Старая часть застраивалась в средневековые времена и имеет много интересных религиозных сооружений. Здесь давно уже не ездят автомобили, и можно спокойно гулять пешком и наслаждаться площадями, домами и статуями.

Обращаем внимание, что страны Европы вводят жесткие карантинные ограничения, которые напрямую касаются туристической сферы. Так, большинство государств позволяет въезд только вакцинированным людям. Поэтому, планируя поездку, ознакомьтесь с официальной информацией.

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