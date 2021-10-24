5 самых дешевых стран, где отдых обойдется в копейки

Путешествия – это прекрасная возможность отдохнуть и познакомиться поближе с различными культурами. Однако не всегда у нас есть большой бюджет на отпуск. OBOZREVATEL подобрал 5 самых дешевых стран для туристов.

Армения

Кавказская страна славится большим количеством старинных церквей и храмов, прекрасными замками в горах и, конечно, невероятным гостеприимством. На поездку лучше выделить не менее 10 дней. Ведь самые интересные места находятся в глубине государства и к ним придется проехаться.

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Примерные цены на отдых:

Билеты из Киева – от 110$ в обе стороны

Место в хостеле – от 3$

Двухместный номер в гостинице – от 14$

Обед в кафе – 3-5$ (без алкоголя)

Проезд в общественном транспорте – от 0,2$

Достопримечательности:

Окраины Еревана – это отдельный вид наслаждения. Гарни, Севанаванк, Айраванк, Хор Вирап и Эчмиадзин – древние города и села, которые поражают интересной архитектурой, горными пейзажами, каменными церквями и роскошными храмами. Однако в самой столице долго задерживаться не стоит. Еще во времена Сталина здесь снесли почти все достопримечательности, потому что хотели создать "образцовый соцреалистический город".

Алаверды привлекает туристов одним из самых красивых монастырей страны – Саноин. Он стоит среди горного массива и живописных кавказских пейзажей. Мало кто знает, что и сам город возник в 3 веке до н.э. как крепостное укрепление. Однако впоследствии здесь начали добывать медь. Каждая следующая власть пыталась как можно больше получить от местных залежей. Здесь строили заводы и рудники, а люди с каждым годом становились все беднее. Поэтому сейчас город вызывает двоякие чувства. На фоне потрясающей природы – полупустые заброшенные дома советской эпохи.

Севан – это самое большое озеро Кавказа, которое находится на высоте 1900 метров над уровнем моря. В двадцатом веке для обеспечения ближайших районов водой от Севана проложили систему туннелей, которая снизила уровень озера на 18 метров. Так остров, на котором стоит древний храм и резиденция президента, превратился в полуостров.

Правила въезда

Для въезда в Армению нужно предоставить отрицательный тест ПЦР или сертификат о вакцинации от COVID-19.

Грузия

Эта яркая страна соединила в себе море с песчаными пляжами, горные хребты со средневековыми крепостями и современные мегаполисы. Поэтому здесь найдет занятие по душе каждый турист.

Примерные цены на отдых:

Билеты из Киева – от 107$ в обе стороны

Место в хостеле – от 2$

Двухместный номер в гостинице – от 8$

Обед в кафе – 5-6$ (без алкоголя)

Проезд в общественном транспорте – от 0,2$

Достопримечательности:

Тбилиси – очень многогранный город. Интереснее всего здесь прогуляться старыми районами с небольшими домами и уютными кафе. В самом центре столицы – церковь Нарикала, то есть "неприступная", которую построили на горе Мтацминда.

Мцхета – древний город с наибольшим во всей стране количеством достопримечательностей. Его называют "вторым Иерусалимом". Сюда ежегодно приходят тысячи паломников, чтобы прикоснуться к религиозным святыням, которые уже много веков хранит Мцхета.

Уплисцихе – это уникальный пещерный город, который в течение долгого времени строили местные жители. Эта горная крепость состояла из многих уровней, которые сочетались длинными коридорами внутри скал. Здесь раньше находились храмы, дома и различные сооружения, которые обеспечивали комфортную жизнь. Однако укрепление вместе со всеми жителями полностью уничтожили монголы во время набега в 14 веке.

Правила въезда

Для въезда в Грузию необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР или сертификат о вакцинации от COVID-19. Жителям ряда стран с быстрым увеличением количества больных въезд запрещен.

Тунис

Карфаген, Колизей, Сахара – эти названия знают, наверное, все. Но немногим известно, что именно в Тунисе снимали "Звездные войны" или что здесь большое количество крепостей времен Римской империи. Поэтому в стране больше интересных локаций, чем мы себе представляем.

Примерные цены на отдых:

Билеты из Киева – от 164$ в обе стороны

Место в хостеле – от 12$

Двухместный номер в гостинице – от 23$

Обед в кафе – 8-12$ (без алкоголя)

Проезд в общественном транспорте – от 0,21$

Достопримечательности:

Карфаген – первый пункт в "must see" каждого туриста. Древний город на берегу огромного залива описан во многих легендах и старинных рукописях. До сих пор еще достоверно неизвестно, как здесь появилось поселение и какую роль оно играло в мировой истории. Однако ученые точно уверены в том, что Карфаген был ареной для многих важных событий. Поэтому здесь до сих пор продолжаются археологические раскопки.

Дугга – это руины некогда процветающего города. Среди развалин хорошо видно римские храмы, величественные фонтаны и дома местной знати. Удивляет огромное количество религиозных и культурных сооружений, которые когда-то наполняли местные жители.

Сахара – крупнейшая в мире пустыня, которая одновременно захватывает и пугает своей мощью. Туристы едут сюда полюбоваться на песчаные равнины, немногочисленные оазисы с небольшими поселениями, соляные озера и красивые закаты.

Правила въезда

Тунис недавно ослабил карантин и отменил обязательную самоизоляцию для туристов из целого перечня стран. Вакцинированным людям и детям до 12 лет не придется делать тест ПЦР.

Индия

Буддистские храмы, невероятная природа и тысячи священных мест. Индия привлекает не только курортами на берегу моря. Она интересна поклонникам многих духовных и религиозных течений, искателям приключений и обычным любителям красоты.

Примерные цены на отдых:

Билеты из Киева – от 399$ в обе стороны

Место в хостеле – от 3$

Двухместный номер в гостинице – от 11$

Обед в кафе – 1-3$ (без алкоголя)

Проезд в общественном транспорте – от 0,1$

Достопримечательности:

Тадж-Махал – это самая известная мечеть-мавзолей во всем мире. Вокруг нее расположены прекрасные сады с фонтанами и водоемами, а внутри – гробницы Шаха и его жены Мумтаз-Махал, украшенные драгоценными металлами и камнями.

Ворота Индии – это 26-метровая арочная конструкция на берегу Аравийского моря в городе Мумбай. Хотя она и имеет очень древний вид, однако построили ее в 1924 году в честь приезда английского короля Георга V. Существует поверье, что через ворота можно проходить только с добрыми намерениями, иначе придет беда.

Мехрангарх – укрепления у города Джодхпур, построенные еще в 15 веке. Стены крепости местами достигают 36 метров и имеют многоуровневую систему защиты. Так, чтобы попасть внутрь, придется пройти через целых 7 ворот.

Правила въезда

Недавно Индия открыла границы для туристов и ослабила карантин. Однако все еще существуют некоторые ограничения.

Сербия

Сербия привлекает туристов интересными локациями с высокими крепостями и неприступными замками. Здесь сочетается невероятная природа и многогранная история.

Примерные цены на отдых:

Билеты из Киева – 160$ в обе стороны

Место в хостеле – от 7$

Двухместный номер в гостинице – от 16$

Обед в кафе – 7-12$ (без алкоголя)

Проезд в общественном транспорте – от 0,9$

Достопримечательности:

Белград сочетает много интересных достопримечательностей. Среди них выделяется Белградская крепость, Национальный музей Сербии и музей Николы Теслы.

Крепость Петроварадин – это самое большое европейское укрепление, которое строили почти век. Визиткой замка, который находится у города Нови-Сад, служат часы одной из башен, которые уже сотни лет показывают самое точное время.

Дрвенград – это, наверное, самое молодое поселения Сербии. Его построил в 2004 году Эмир Кустурица, который захотел создать свой экогород мечты.

Правила въезда

Украинцы, вакцинированные препаратами Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, могут заехать на территорию Сербии с COVID-сертификатом. Также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест. Однако условия постоянно обновляются и надо за ними следить.

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