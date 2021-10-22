Куда поехать с детьми в Европу на осенних каникулах

Сидеть дома все каникулы – то еще наказание как для детей, так и для родителей. Поэтому время собирать вещи и отправляться в путешествие. OBOZREVATEL создал подборку лучших парков развлечений Европы, которые понравятся всей семье.

Legoland (Биллунн, Дания)

Первый и самый большой Леголенд в мире построили на родине этой игрушки – в Дании. Город Биллунн, где находится этот парк развлечений, будто сам из мира лего. Даже аэропорт здесь оформлен тематически. Поэтому вашим детям с самого начала будет очень интересно.

На территории Legoland оформлены тематические зоны для разных возрастных групп. Малышей от 2 до 6 лет точно понравится на Земле Дупло. Здесь много крупных деталей конструктора и мягкое покрытие на полу. В Мире Воображений будет интересно детям постарше, ведь здесь множество игр, 4D-кинотеатр и большой аквариум. Всей же семьей можно развлечься в Legoredo – зоне отдыха и ресторанов, на Земле Пиратов с водными аттракционами или в Миниленде – своеобразном парке, полностью сделанном из конструкторов.

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Vulcania (Сент-Урс, Франция)

Этот парк развлечений расположен у подножия потухшего вулкана. Его можно назвать интерактивным музеем, ведь во время игр дети познают много нового и интересного. Так на экскурсии можно увидеть воочию симуляцию извержения и почувствовать землетрясение. Любителям активного отдыха понравятся аттракционы "Исследователь Бездны" и "Поездка на Драконе". Кстати, на территории Vulcania находится 4D-кинотеатр, в котором постоянно показывают интересные фильмы о вулканах.

Port Aventura (Таррагона, Испания)

Это самый большой парк развлечений в Европе, который состоит из целого комплекса различных аттракционов. Здесь работает 6 тематических зон, которые отражают культуру и традиции разных цивилизаций: Средиземноморье, Дикий запад, Мексика, Китай, Полинезия и Сезам-Авентура.

На территории также есть аквапарк "Косте-Карибе" площадью 50 тыс квадратных метров с различными горками, аттракционами и бассейнами. Здесь можно отдыхать всей семьей. Рядом – интересный комплекс развлечений Ferrari Land, который занимает на 10 тыс квадратных метров больше. Поэтому сюда можно приехать на целую неделю и вам не надоест.

Bellewaerde (Ипр, Бельгия)

У старинного бельгийского замка находится один из самых интересных парков развлечений Европы – Bellewaerde. Вся его территория оформлена в аутентичном средневековом стиле. Однако аттракционы – более чем современные. Здесь найдут занятие по душе и дети, и взрослые, и даже настоящие экстремалы. Невероятно посетителей поражают джунгли с рекой и огромный зоопарк, который можно посетить после катания на скоростных горках.

Diggerland (Великобритания)

Хотелось бы написать точный адрес, но Diggerland – это целая сеть парков, которые находятся в Великобритании и США. Каждый из них подарит вам невероятные впечатления. На территории комплексов стоят десятки различных строительных машин. Это и бульдозеры, и подъемные краны, которыми может попробовать порулить каждый желающий. Кроме этого в Diggerland куча интересных аттракционов для детей любого возраста и несколько игровых площадок.

Обращаем ваше внимание, что все европейские страны ввели жесткие правила посещения таких парков развлечений из-за пандемии коронавируса. Перед покупкой авивбилетов обязательно ознакомьтесь с условиями въезда, а также условия посещения парков аттракционов. В большинстве случаев страны принимают только вакцинированных туристов или с наличием ПЦР-тестов с отрицательным результатом.

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