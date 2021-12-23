Где в Европе тепло зимой: топ 5 стран с самым комфортным климатом

Альбина Панченко
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Где в Европе тепло зимой: топ 5 стран с самым комфортным климатом

Зимой человечество делится на два лагеря. Одни хотят снега и мороза, другие – тепла. Для последних OBOZREVATEL подобрал 7 направлений, где еще можно понежиться под солнечными лучами.

Из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса – Омикрон – многие страны усиливают карантинные ограничения. Перед поездкой ознакомьтесь с официальной информацией с помощью интерактивной карты Консульской службы Украины.

Мадейра (Португалия)

Страна вечной весны зимой остается практически без туристов. Поэтому цены на жилье и разные аттракции падают чуть ли не вдвое, при этом уровень обеспечения комфорта остается таким же.

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Средняя температура днем составляет 15-20 градусов тепла. При этом дожди идут примерно треть месяца. Обычно они сильные, но короткие. Большинство времени можно гулять по пляжам с черным вулканическим песком и улочками древних городов.

Кстати, в это время много интересных экскурсий проходит в столице Мадейры – Фуншале. Старинная архитектура и невероятные виды в этой местности поразят любого.

Португальская Мадейра зимой очень хороша.
Мальта

Этот остров идеально подходит для зимнего отдыха по нескольким причинам. Во-первых, в самый холодный период года – в январе – температура здесь держится на уровне 11-18 градусов выше нуля. Во-вторых, цены здесь гораздо ниже, чем на других подобных европейских курортах. И в-третьих, это невероятный микс разных культур, которые будто переплелись здесь во что-то совершенно новое. Так, на улицах рядом могут находиться красная телефонная будка, итальянская пиццерия, древняя крепость и магазинчик с кебабами.

Зимой здесь может быть ветрено, так что лучше брать с собой осенние вещи. К тому же иногда бывают сильные ливни. Но после них всегда наступают тёплые безоблачные дни.

Цены на Мальте зимой значительно падают.
Канарские острова (Испания)

Зима обходит этот архипелаг. Расположение в 100 километрах от Африки дает о себе знать. Даже в декабре здесь температура не падает ниже 15 градусов, но чаще держится в районе 20-23. Океанические воды в это время прогреваются достаточно сильно, но все же не на столько, чтобы комфортно плавать. Но многие туристы все равно решаются окунуться.

Однако красота Канарских островов привлекает туристов даже в это время. Для новогоднего отпуска чаще всего выбирают Тенерифе. Здесь всегда весело и шумно, есть много заведений для интересного отдыха и развлечений. А еще в этой местности расположено множество ночных клубов.

На Канарах можно купаться и зимой.

Крит (Греция)

Декабрь – февраль считается низким сезоном на самом большом греческом острове. Однако на родине Зевса есть что посмотреть даже зимой. Тем более, что погода в это время очень комфортная для долгих пеших прогулок. Днем температура поднимается до 18 градусов, а ночью не падает ниже 9.

На Крите расположены многие древние римские развалины, которые можно рассматривать часами. Рядом – высокие горы и живописное побережье.

По легендам, Зевс родился на Крите.
Кипр

Самый теплый европейский остров находится на пересечении путей между тремя континентами, поэтому всегда был популярен среди иностранцев. Здесь сохранились монументы христианской и мусульманской культур, средневековых войн, многочисленных подъемов и упадков. Поэтому даже в дни, когда солнце не прогревает море до комфортной температуры, здесь есть что посмотреть.

Чаще всего на острове достаточно тепло – термометр показывает 15-20 градусов. Ночью столбик может упасть до 9. При этом на Кипре почти никогда не бывает сильных ветров, что очень облегчает экскурсии по интересным местам.

Кипр зимой радует теплой погодой.

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