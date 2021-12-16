Куда поехать на море зимой: три страны, которые туристы незаслуженно игнорируют

Турция и Египет всю зиму переполнены туристами, на Бали и в Доминиканской республике дорого, а в Танзанию далеко лететь. Для тех, кто хочет попробовать новые направления для пляжного отдыха OBOZREVATEL подобрал 3 неочевидные, но очень интересные страны.

Кения

Теплая африканская страна только начинает развивать туризм, однако уже многие выбирают ее для отпуска. Хороший сервис, невероятная природа и относительная пустынность некоторых пляжей делает курорт привлекательным для многих путешественников.

Чаще всего для отпуска выбирают Момбасу. Она входит в тройку крупнейших в Кении и имеет интересную архитектуру. Курорт расположен вдоль белоснежной береговой линии Индийского океана и имеет много спокойных пляжей. Наибольшее развлечение города – сафари. Однако есть еще одна интересная аттракция – полет на воздушном шаре над густыми джунглями.

Видео дня

Для семейного отдыха лучше подойдет Малинди. Этот популярный курорт славится удобной инфраструктурой, множеством отелей и ресторанов. Море здесь всегда спокойно, ведь его от больших волн защищает целый ряд коралловых рифов. Сам же город поразит множество зелени и огромными жасминовыми садами, которые здесь повсюду.

Поклонники же дайвинга останавливаются в Ватаму. Подводный мир в этой местности переполнен разными видами рыб, плавающих среди коралловых рифов. Если вы боитесь погружаться под воду, вам предложат экскурсию на лодке с прозрачным дном. Во время такой прогулки можно увидеть китовых акул, скатов и мурен.

Вьетнам

Туры во Вьетнам удивят как любителей шумных вечеринок, так и ценителей спокойного отдыха. Тем более что это одно из самых дешевых направлений для пляжного туризма. Однако к поездке следует серьезно подготовиться.

На некоторых курортах страны осенью и зимой льют сильные дожди и поднимаются ветры. Это касается популярного города Нячанг. Также мутное и беспокойное море в декабре в нефтяном центре Вьетнама – Вунгтау.

Лучше всего для отдыха в этот период подходит остров Фукуок. Температура здесь зимой достигает 30 градусов, вода теплая и без высоких волн. Неплохо можно провести время в Муйне и Фантье. Однако сюда лучше ехать серферам и виндсерферам, потому что море зимой в этих городах очень неспокойно.

Если же для вас главное – это интересные экскурсии, вечеринки и бюджетный шопинг, то выберите для отпуска Хошимин. Пляжи здесь гораздо хуже, чем в других регионах страны, однако развлечений в разы больше.

Китай

Конечно, в эту страну приезжают, чтобы увидеть густонаселенные города с высокими небоскребами и древними храмами, заповедники с редкими животными и попробовать на себе чудеса народной медицины. Однако немногие знают, что на одном из местных островов находится комфортабельный курорт.

Хайнань – это самый большой оздоровительный регион Китая. Сюда раньше отсылали в чем-то провинившихся чиновников. Сейчас здесь постоянно отдыхают десятки тысяч туристов. С одной стороны острова находятся термальные источники с лечебными грязями, остальную территорию омывают теплые воды Южно-Китайского моря.

В начале декабря на Хайнане завершается сезон дождей. Однако пасмурных дней все еще много. Хотя температура воздуха не падает ниже 25 градусов, позагорать на солнышке вряд ли получится. Теплее становится в январе, а пик сезона на острове приходится на февраль.

Самые популярные местные курорты – Хайкоу и Санья. Здесь расположены интересные туристические объекты и многие отели и оздоровительные комплексы. Кстати, Хайкоу – столица Хайнаня. Здесь много достопримечательностей, а рядом расположен вулкан Ма Ань, на который можно подняться.

Большинство стран мира сейчас имеют целые перечни карантинных ограничений, относящихся в том числе и к туристической сфере. Перед тем как планировать поездку, ознакомьтесь с правилами въезда на территорию выбранного государства.

Ранее OBOZREVATEL писал о комфортной стране для отпуска на море зимой 2021 года.