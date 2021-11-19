Дешевле Турции и Египта: где бюджетно отдохнуть на островах, которые выбирают звезды

Раньше считалось, что отдыхать на островах могут только звезды и бизнесмены. Однако сейчас существует множество туристических направлений по очень лояльным ценам. OBOZREVATEL подобрал 3 курорта, которые может позволить себе большинство людей.

Мале – столица Мальдивских островов. Город поражает своей контрастностью и непохожестью на другие "райские уголки". Здесь рядом с песчаными пляжами стоят многоэтажки, возле комфортабельных отелей – огромные торговые центры. Кроме невероятных пляжей, здесь много интересных достопримечательностей с которыми следует познакомиться поближе.

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Достопримечательности

Гулять по густонаселенной Мале можно целыми днями. Длинные улицы заставлены интересными постройками, ресторанами и множеством магазинов. Однако здесь есть и очень древние сооружения. Среди них главная святыня острова – мечеть Hukuru Miskii, дворец Муле-ага и Исламский центр.

Не упустите из виду новый роскошный мост SinaMale Bridge, который соединяет столицу с городом Хулхумале и аэропортом. И, конечно, пройдитесь по тихим дорожкам Султан-парка, где растет столетнее дерево. По легенде, оно исполняет все желания.

Цены

В случае с Мале, гораздо выгоднее приобрести готовый тур, чем заниматься подготовкой отпуска самостоятельно. 7 суток на острове по путевке вам обойдутся примерно в 670$.

Если же вы решили ехать самостоятельно, то заранее просчитайте весь бюджет. Наибольшим расходом станет перелет. К сожалению, из Киева нет прямых рейсов, а весь маршрут будет стоить не менее 572$. Однако все остальное на Мале очень дешево. На еду, отель, развлечения и экскурсии вам понадобится 120-230$ в неделю. Конечно, сумма может отличаться в зависимости от ваших пожеланий и расходов.

Невероятные пляжи, круглосуточные развлекательные центры и, конечно, одна из самых больших в мире сетей казино – все это делает Пунта Кану любимым направлением для отдыха многих людей. Кажется, что это тот самый остров из рекламы Баунти. Однако это не так уж далеко от истины. На курорте снимали много разных рекламных роликов. Да и вообще, Доминикана часто становится площадкой для киносцен.

Достопримечательности

Наверное, большинство туристов Пунта Кана запоминается Островом Дельфинов. Здесь можно поплавать с этими прекрасными животными, сфотографироваться и провести целый день у теплой прозрачной воды.

Активный отдых можно устроить себе на пляже Баваро. Здесь много дайвинг-центров и других интересных развлечений. А вот поваляться на песочке удобно на территории Макао. Здесь расположено много разных кафе и продают свежие экзотические фрукты за копейки.

Цены

Чтобы целую неделю гулять по Пунта Кане и ни о чем не думать вам понадобится примерно 800$. Как и в случае со многими островами, дороже всего обойдется перелет – примерно 534$. За бюджетную гостиницу с завтраками придется заплатить где-то 120$. Остаток суммы уйдет на питание и развлечения. Можно приобрести и готовые туры. В среднем их стоимость достигает 850$ за 7 ночей.

Величественный остров еще много столетий назад являлся могучим центром торговли, куда прибывали корабли со всего мира. Следы этой эпохи застыли на улицах Занзибара. Это храмы, мечети, дворцы… Однако сейчас здесь совсем другая жизнь: тысячи туристических объектов, которые каждый год принимают почти 2 миллиона человек.

Достопримечательности

Удивительный остров объединяет локации для спокойного и активного отдыха. Здесь каждый день проводят десятки экскурсий. Почти все они хотя бы частично захватывают парк Джозани. По сути, это огромный лес. Кстати, совсем рядом расположен заповедник "Скала гепарда", где обитают спасенные из дикой природы животные. Это леопарды, тигры, лемуры, обезьяны… Владелица самостоятельно водит гостей по территории приюта и даже позволяет контактировать с социализированными любимцами.

Цены

Для отдыха на острове не требуются огромные средства. Самостоятельно организовать поездку можно примерно за 600$, 420 из которых пойдет на перелет. Что касается всех прочих расходов, то они здесь будут не значительными. Даже комфортабельный отель будет стоить где-то 130$ в неделю, а еда и напитки вообще очень дешевые. Если вы не хотите самостоятельно все искать, то можно заказать тур. Цены стартуют от 671$.

Обратите внимание, что многие страны имеют ряд карантинных ограничений, которые напрямую касаются туристической сферы. Перед планированием отпуска ознакомьтесь с правилами въезда на территорию выбранного государства.

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